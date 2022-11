FOTO: Mariazel apoyó a México contra Argentina con playera de la Selección y mini falda

No cabe duda que la conductora de Televisa, Mariazel lleva uno de los mejores estilos a Qatar, pues la presentadora no ha parado de robar suspiros desde la sede mundialista. Y es que cada que puede muestra con sus seguidores sus mejores looks con los que ha conquistado a los televidentes.

En esta ocasión y para apoyar al TRI en su enfrentamiento contra Argentina aprovechó para lucir a su belleza con la playera de México, además para acompañar su look usó una mini falda de mezclilla en color blanco; una perfecta combinación alusiva a los colores de la bandera.

La presentadora se dejó ver con su familia desde el Estadio Lusail y disfrutó del encuentro desde su llegada, pues mediante varias historias compartidas mediante su cuenta de Instagram captó el momento desde que la selección nacional entonó el himno nacional, momento que la española quien siempre se ha considerado mexicana describió como de "piel chinita".

La conductora se ha dejado ver con looks que le hacen resaltar su belleza | Instagram Mariazel

Y aunque el equipo mexicano no logró la victoria al dejar un marcador en 2-0, la también modelo dijo sentirse triste pero con la esperanza de que en el siguiente partido, los jugadores lograrán un mejor resultado. Finalmente aprovechó su cámara para documentar cada segundo del emocionante partido así como los aficionados mexicanos que aún en la derrota celebraban al exterior del estadio.

Desde Qatar, Mariazel conquista con mini shorts en medio del desierto

Mariazel se encuentra disfrutando de las aventuras que ofrece Qatar, pues aunque fue por motivos de trabajo, la conductora ha podido hacer algunos recorridos por el país, como esta vez que se fue al desierto y desde ahí se tomó una serie de fotos en las que conquistó con un mini shorts que complementaron su look casual. De esta forma, nuevamente la estrella de televisión se corona como la reina del estilo, pues constantemente confirma que sabe muy bien como lucir este tipo de prenda.

Mariazel es una de las conductoras de TUDN en el Mundial

La presentadora se encuentra con el equipo de TUDN en el Mundial de Qatar 2022 siguiendo a la Selección Mexicana y a otras delegaciones que buscan levantar la copa de este año. A pesar de que está trabajando, hay veces que se da tiempo para hacer recorridos turísticos y conocer este emblemático lugar que está lleno de contrastes, lujos y mucha cultura; por esa razón, se fue al desierto en donde vivió una aventura que documentó en sus historias de Instagram.

