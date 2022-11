Qatar 2022: Argentina vence a México 2-0 con goles de Messi y Enzo Fernández

Con goles de Lionel Messi al 64 y de Enzo Fernández al 87, Argentina venció a México 2-0, este sábado en la cancha Estadio Nacional de Lusail, en encuentro correspondiente a la jornada 2 del Grupo C del Mundial Qatar 2022.

México se estrella con Argentina, otra vez

México salió al terreno de juego en Lusail con la intención de esperar atrás y jugar con los nervios de su adversaria, Argentina, pero el desgaste de correr detrás del balón y la concentración necesaria para no cometer errores acabó pasándoles factura y encajó dos goles en dos acciones provocadas por fallos individuales.

Con la zurda providencial de Lionel Messi, Argentina amplió su paternidad sobre México en mundiales y se puso en carrera para los octavos de final.

Messi abrió el camino al triunfo. | Foto: AP

El capitán, que había estado bien controlado por la defensa mexicana, sacó un latigazo de zurda desde fuera del área a los 64 minutos que abrió el camino de la victoria 2-0 el sábado en el estadio Lusail por el Grupo C y reanimó su propio sueño de levantar el trofeo en su quinta Copa Mundial.

El volante Enzo Fernández le puso moño al triunfo con un exquisito derechazo al ángulo a los 87 minutos.

Ochoa no pudo contra Argentina. | Foto: AP

México no pudo con Argentina

México jugó a que en el campo ocurrieran pocas cosas. Lo menos posible. Tomó como un mal menor un punto. Un empate le dejaba con vida después de evitar la derrota contra Polonia y con Arabia como siguiente rival. Asumía su inferioridad, histórica; lo dicen los antecedentes. Puntuar contra la albiceleste le mantendría en el camino de lograr los octavos de final por octava vez seguida.

Enzo Fernandez esquivó a la defensa mexicana. | Foto: AP

Y durante mucho tiempo se jugó a lo que quiso México. No pasó nada en la primera mitad. No hubo lanzamientos a portería. Los intentos de Argentina, precipitada, se ahogaban en el área o en su frontera. Leo Messi, excesivamente retrasado para poder participar del juego, apenas tenía influencia. Mientras, México se vio incapaz, sin recursos para poner en aprietos a Emiliano Martínez.



Aún así, fue el equipo de Martino el único que lanzó a portería antes del descanso en un tiro libre inocente, vistoso, en el que se lució el portero argentino del que no había habido noticias en todo el partido.

Ochoa consuela a Héctor Herrera después de la derrota. | Foto AP

¿Cuál es el destino de la escuadra azteca y la albiceleste?

Para clasificarse a la siguiente instancia, los argentinos necesitan ganarle a Polonia el próximo miércoles en la última fecha de la fase de grupos.

“Nos costó el primer partido, hay muchos condicionantes. Así y todo fueron dos jugadas aisladas. Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer”, dijo el Lionel Messi tras el triunfo. “No podemos bajar los brazos ahora. Tenemos todas finales por jugar, no podemos errar", añadió.

El Chucky Lozano tampoco pudo pasar la zaga argentina. | Foto: AP

México — que perdió los cuatro duelos que disputó ante Argentina en mundiales — no depende de sí mismo: debe ganarle a Arabia Saudí en la última fecha y esperar a que Argentina no haga lo propio con Polonia. “Partido parejo, lo resolvió un remate de media distancia”, declaró Gerardo Martino, el técnico argentino de México. Agregó que ahora queda “levantar la cabeza y seguir intentando”.

Con información de agencias

