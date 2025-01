Trabajadores del Poder Judicial de Federación se declaran en paro de labores en Tabasco

Durante la mañana de este lunes 20 de enero, los empleados del Poder Judicial de la Federación de Tabasco se declararon en paro de labores con el fin de protestar por los múltiples recortes presupuestales que sufrió dicha dependencia.

Los empleados pertenecientes a este poder, realizaron una manifestación en sus oficinas, las cuales se encuentran ubicadas en la colonia Gaviotas en Villahermosa, donde anunciaron la suspensión de labores.

Al respecto, Alberto Rodríguez Mosqueda, secretario del Tribunal Colegiado de Apelación, dijo que el Poder Judicial de la Federación sufrió un recorte de presupuesto millonario, por lo cual los trabajadores del PJF ya no contarán con seguro médico particular, afectará el pago de sus prestaciones y ya no podrán mantener sus oficinas en buenas condiciones.

Por esta razón, los empleados del Poder Judicial en esta entidad adelantaron que el paro de actividades será de forma indefinida.

Reclaman pérdida de prestaciones. Foto: Armando de la Rosa

¿Cuándo se realizará la elección judicial en México?

La elección judicial se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Al respecto, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que el organismo lo realizará con un procedimiento diferente a otras elecciones previas; sin embargo, aseguró que el resultado será satisfactorio.

"Cuando mandamos el presupuesto lo hicimos bajo el modelo tradicional y eso vale la pena explicarlo bien, sí vamos a hacer el proceso (electoral) y lo vamos a hacer muy bien, pero no lo vamos a hacer conforme con los otros procesos que lo hemos venido haciendo", destacó entrevista con Javier Solórzano en el Heraldo Televisión.

Para este proceso electoral, se instalarán 72 mil casillas en las que los ciudadanos podrán votar para renovar 464 magistraturas de circuito, 386 jueces federales, así como 14 posiciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con información de Milthon Puch.

