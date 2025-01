Así fue la celebración del tricampeonato del América en el Estadio Azteca con sus aficionados

El Club América esperó 35 días para poder celebrar con su gente la obtención del tricampeonato de la Liga Mx. La directiva, cuerpo técnico y jugadores de las Águilas esperaron el mejor momento para poder celebrar junto a su gente el trofeo 16 de la Primera División del Futbol Mexicano, eso sí la espera valió la pena, ya que hicieron un festejo por todo lo alto, dirían que al nivel del hito de haber conseguido tres títulos seguidos del balompié mexicano.

Llegadas las 20:00 horas, el sur de la Ciudad de México se pinto de azulcrema. Miles de personas acudieron a la cita en el Estadio Azteca y el desfile de los jugadores para hacer una verdadera fiesta durante la noche del pasado 19 de enero. Los hinchas del equipo de Coapa pudieron ver los tres títulos obtenidos en año y medio, así como a todos los jugadores disfrutar de ese momento que quedará en la memoria de los verdaderos águilas.

El autobús salió del hotel de concentración donde se encontraban los jugadores del primer equipo, los monarcas débiles visuales y amputados para celebrar juntos la obtención del tricampeonato, algo que no se había visto en los torneos cortos. Desde las inmediaciones del hotel se podía ver a los hinchas azulcremas esperando a todos los protagonistas de la hazaña deportiva. Después del recorrido desde el hotel al Estadio Azteca, los jugadores se sintieron apapachados por los fans que no dejaban de hacer sonar los cláxones de sus coches.

A la llegada al Coloso de Santa Úrsula, los jugadores, staff, cuerpo técnico, directiva y aficionados se dieron a la tarea de entrar para poder celebrar juntos, pero antes de comenzar con la fiesta, llegó el momento de recordar a una leyenda. Todo el lugar guardó silencio para recordar a Cristóbal Ortega, un verdadero americanista que perdió la vida hace unas semanas. En el estadio se pudieron observar diversos videos con sus mejores jugadas y globos blancos que se elevaron al cielo para despedir a la leyenda del Nido de Coapa.

Después del desfile, los jugadores fueron presentados uno a uno para que se pudieran llevar el aplauso y cariño de la gente que se dio cita en el Estadio Azteca. Malagón fue el primero en salir y después de él, uno a uno pasaron a la tarima para recibir el reconocimiento y amor de los presentes. El portero y Henry Martín, el capitán, fueron los más ovacionados en el Coloso de Santa Úrsula.

Los fans no dudaron en pedirle al propio Emilio Azcárraga que saliera para recibir el cariño de la gente. Al grito de "Patrón, patrón", el dueño de las Águilas se hizo presente ante la multitud. Después de llenarse del amor de los fans, Emilio tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a todos los presentes, en especial a los jugadores.

"Quiero que sepan que me regañaron hace un año cuando celebrábamos el primer campeonato. Me dijeron que no podía ser tan exigente de pedir el bicampeonato. Lo mismo me pasó hace seis meses cuando pedí el tricampeonato y ahora, aunque me vuelvan a regañar, lo voy a decir, vamos por ese tetracampeonato, además de la Concacaf, que es un torneo internacional que nos falta", dijo el mandamás americanista.