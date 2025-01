Lo Bueno y lo Malo de la NFL de la Ronda Divisional

Después de una ronda de Comodines que quedó bastante a deber, este fin de semana la NFL se reivindicó completamente con una serie de encuentros plagados de emociones, dentro de los cuales no podían faltar las sorpresas, como la eliminación de los Detroit Lions, quienes eran los favoritos para llevarse la Conferencia Nacional.

Ahora que ya conocemos a los cuatro equipos que el próximo domingo se disputarán el boleto para el Super Bowl, a continuación, les tenemos el análisis de la información más relevante de lo acontecido en los emparrillados:

Lo Bueno

Después de que el multi millonario Josh Harris adquiriera al equipo de los Washington Commanders en el verano de 2023, nadie hubiera pensado que una temporada después se encontrarían disputando la corona de la Conferencia Nacional, cosa que no hacían desde enero de 1992.

La mejor decisión que la directiva pudo haber tomado fue el haber elegido a Dan Quinn como su entrenador en jefe para esta temporada, el cual le pintó una nueva cara a la ofensiva, la cual luce imponente de la mano del novato Jayden Daniels, quien acaba de superar a Andrew Luck como el mariscal de campo novato con el mayor número de yardas totales en su primera temporada (incluyendo playoffs).

Esta es la séptima temporada en la que los Kansas City Chiefs llegan a la final de la Conferencia Americana de manera consecutiva, lo cual no es una coincidencia, ya que Patrick Mahomes se unió al equipo en 2017, y desde entonces dio un giro la historia de esta franquicia, gracias a la excelente labor realizada por el entrenador Andy Reid, quien nunca había logrado ser campeón a pesar de haberse quedado muy cerca de logarlo con el equipo de los Philadelphia Eagles en la temporada 2004.

Habrá muchos aficionados a quienes nos les guste el éxito que recientemente han alcanzado los Chiefs, ya que ha habido algunas jugadas polémicas en las que los árbitros parecieran inclinarse a su favor, sin embargo, tenemos que reconocer que estamos ante una de las dinastías más dominante de la nueva era, y eso no es producto de la casualidad ni de la suerte, ya que en muchas ocasiones han tenido que remar contra corriente para estar en el sitio privilegiado en el que actualmente se encuentran.

Para Josh Allen esta es la segunda ocasión en su carrera en la que logra llevar a los Bills a la final de Conferencia, después de haber logrado derrotar de manera dramática a los Ravens ayer por la noche.

Allen, quien ahora cuenta con mucha mayor experiencia y madurez, tendrá la oportunidad de cobrar revancha de lo sucedido en la final de la temporada 2020, en la que se quedaron en la antesala de poder jugar el Super Bowl, al haber sido derrotados en la final por los Kansas City Chiefs, quienes posteriormente terminaron perdiendo su primer Super Bowl, en la era de Mahomes, en contra de los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady.

De la mano de Saquon Barkley, los Philadelphia Eagles lograron dejar atrás la terrible temporada que tuvieron el año pasado, y ahora contarán con la ventaja de tener la localía para el crucial encuentro del próximo domingo, en el que recibirán a los Commanders, quienes son sus viejos enemigos.

La línea ofensiva de los Eagles tuvo un juego impecable, en el que nuevamente le abrieron varias avenidas a su corredor Barkley, quien tuvo la visión y determinación para aprovecharlas a la perfección.

LO MALO

Una vez que terminó el encuentro de los Lions, el entrenador Dan Campbell, con un rostro completamente desencajado, reflejó el sentir de todos los aficionados del equipo, quienes se mostraron sumamente tristes y decepcionados porque su equipo quedó eliminado después de que estaban teniendo una temporada mágica, en la cual parecían destinados para llegar hasta el Super Bowl por primera vez en su historia.

La defensiva sufrió muchas bajas durante a la temporada, incluida la de su mejor jugador que es Aidan Hutchinson, y a pesar de ello habían seguido arrollando a sus rivales, sin embargo, la explosividad y la garra de Jayden Daniels fue demasiado para ellos, ya que en ningún momento pudieron frenar al ataque de los Commanders.

Ahora solamente les queda sanar sus heridas y continuar con la labor que han venido haciendo estos dos últimos años, ya que es un equipo joven al que le queda mucha historia por delante.

Los Angeles Rams lograron darle la vuelta a una temporada que iniciaron con el pie izquierdo y estuvieron cerca de dar la campanada en contra de los Eagles, pero ahora se enfrentarán a la disyuntiva de no saber qué pasará con su Quarterback Matthew Stafford, quien no se encuentra muy seguro de querer continuar jugando, ya que no es la primera vez en la que se ha planteado la posibilidad de retirarse de los emparrillados, debido a todas las lesiones que ha sufrido a lo largo de su brillante carrera.

En caso de que Stafford decida retirarse, los Rams se encontrarían en grandes problemas, ya que actualmente no cuentan con alguien de calidad en su plantilla que pueda sustituirlo. Jimmy Garoppolo ya ha demostrado que no es un Quarterback franquicia, y Stetson Bennett es una incógnita en la NFL, ya que sus problemas personales no le han permitido mostrar el talento que hace unos años desplegó en el fútbol americano colegial.

Los Houston Texans fueron a plantarle la cara a los actuales campeones y por momentos los hicieron sufrir más de la cuenta, lo cual habla muy bien del equipo dirigido por DeMeco Ryans, cuya defensiva ha ido mejorando de manera exponencial, sin embargo, la ofensiva dio un paso atrás esta temporada, en comparación con lo que demostraron el año pasado.

C.J. Stroud tiene que trabajar mucho en sus lecturas durante los juegos, ya que en ocasiones se queda demasiado tiempo con el ovoide y termina ahogándose.

A su línea ofensiva le caerían muy bien algunos refuerzos, así como otro receptor explosivo que pueda complementar a Nico Collins, ya que Xavier Hutchinson ni John Metchie son la solución a futuro, además de que habrán de esperar para ver en qué nivel vuelven Steffon Diggs y Tank Dell, quienes sufrieron lesiones muy significativas esta temporada.

La forma en la que los Baltimore Ravens quedaron eliminados fue por demás frustrante para cualquier aficionado que haya visto el partido, ya que, a pesar de sus errores, Lamar Jackson comandó una última serie ofensiva que debió de haber empatado el marcador, de no haber sido por Mark Andrews, quien tuvo una de las peores actuaciones de su carrera, al dejar caer el pase de la conversión de dos puntos, además del balón suelto que previamente tuvo un par de series antes.

Lo importante de jugar en una institución con clase como la de los Ravens es que primero que nada siempre van a respaldar a sus jugadores. John Harbaugh fue el primero en salir a defender a Andrews, quien normalmente es un jugador de manos muy seguras, mientras que Lamar Jackson tendrá que esperar un año más, por lo menos, para tener otra oportunidad de seguir trascendiendo en la NFL, ya que a él lo que le falta no es otro trofeo al jugador más valioso de la temporada (MVP), sino un anillo de campeón, con el que finalmente pueda unirse a la élite de Quarterbacks que no se quedaron como el ya merito.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff

