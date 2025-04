El Club Santos Laguna se manifiesta sobre la situación jurídica de Alejandro Irarragorri

El Club Santos Laguna compartió un comunicado donde reitera su rechazo a presiones judiciales. En el texto dejan claro que todo lo están haciendo bajo debido proceso y la presunción de inocencia, los cuales son pilares fundamentales del Estado de Derecho; además de confirmar algunos detalles sobre la presunta orden de aprehensión que existe en contra de Alejandro Irarragorri Gutiérrez.

En el texto se deja claro que la orden de aprehensión se habría dictado debido a una supuesta inasistencia a una audiencia convocada en Torreón Coahuila. La audiencia convocada por el Juez de Distrito Luis Alfredo Mendoza García estaría relacionada con un caso judicial al Club Santos Laguna.

El equipo de Torreón dejaría claro que el pasado 20 de marzo se hizo una audiencia virtual, donde el Sr. Alejandro acudió en tiempo y forma, pero que el Juez decidió cancelar y emplazó sin tener en cuenta los tiempos marcados por la ley para cuatro días más adelante. Esta segunda audiencia es a la que no habría acudido Irarragorri. En el comunicado se estipuló que las autoridades no hicieron llegar a Alejandro Irarragorri, por lo que se habría presentado la presunta no asistencia.

"Cabe señalar que el Sr. Alejandro Irarragorri Gutiérrez no fue apercibido formalmente, por lo que su presunta no asistencia de ninguna manera daría motivo para que el Juez dictara medidas cautelares", se puede leer en el comunicado de prensa.

Santos Laguna confirma que rechaza la presión judicial (IG: clubsantos)

Santos reitera que ha actuado conforme a la ley

Al no ser apercibido formalmente, el Club Santos dejó claro que no existe alguna manera y no se daría motivos para que el Juez dictara medidas cautelares. En la información confirman que se actuó conforme a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables. Además de expresar que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal se termine llevando al ámbito penal.

"Club Santos Laguna reitera su plena convicción de que ha actuado con pleno apego a la ley y a todas las disposiciones respectivas aplicables, y rechaza tajantemente que una discrepancia en la interpretación de la norma fiscal -que puede y debe dirimirse por vías administrativas- se traslade al ámbito penal", indicaron.

El equipo de la Liga Mx confirmó en el final del comunicado que harán valer sus derechos y rechazarán cualquier intento de presión, sin importar que esté disfrazado de un acto judicial. Por lo que queda esperar a que se brinde más información sobre los motivos por los que se intentaría llevar a un ámbito penal.