Esta es la poderosa razón por la que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se divorciaron

Tras los rumores sobre que Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne habrían terminado su relación, por fin se confirmó que la pareja rompió en las últimas semanas tras 11 años de matrimonio, quienes parecían estables y su romance iba viento en popa; sin embargo, esto fue lo que terminó por desgastar la relación.

Hablar sobre un divorcio no es nada fácil, por los diversos motivos que los orillaron a tomar una fuerte decisión, aunque en ocasiones existen personas que revelan detalles sobre lo que ocurrió en la relación, tal como lo hizo una persona muy cercana a la actriz, después de que "la nueva María Félix" tras dar a conocer en un podcast sobre su divorcio con su ahora exesposo.

Esta persona decidió hablar a los medios sobre lo que ocurría en este matrimonio, y es que los proyectos de ambos los fueron alejando paulatinamente, ya que era muy difícil que sus agendas coincidieran por un largo tiempo.

La gota que derramó el vaso con Sandra y Leonardo

Al parecer, de Lozanne no pudo con la presión de tener siempre a una mujer que estuviera trabajando en múltiples proyectos y es que la actriz participó en la serie "La Doña", la cual promete ser una de las mejores, cargando sobre los hombre el nombre de María Félix, un peso para el que no estaba del todo preparada, no en el ámbito personal, ya que dejó de lado a su familia por este ambiciosa producción.

Este cercano familiar de Sandra Echeverría reveló que su exesposo le dijo que bajara su ritmo de trabajo para poder seguir haciendo más cosas como pareja y como familia, pero ella no podía. Además, en el perfeccionismo de la protagonista de "La Usurpadora" no sumó nada a la relación, debido a que se volvió insoportable y altanera con su propia familia y con todos los que se cruzaron en su camino, esto de acuerdo a una entrevista que dio para TVyNovelas.

Lo que destruyó a su familia

Finalmente, de acuerdo a este familiar, Sandra comenzó a gritarle a todos en su casa, en el trabajo, lo que terminó arruinando la relación sumado a que Leonardo regresó a la actuación y a la música quien tomó las mismas actitudes que su pareja.

