Sandra Echeverría: revelan los verdaderos motivos de su separación de Leonardo de Lozanne

Sandra Echeverría confirmó hace unos días que se separó de Leonardo de Lozanne después de 11 años de estar juntos. La actriz aseguró que lo hizo de forma cordial por el bien de su hijo Andrés, sin embargo, una fuente reveló a una revista de espectáculos que el término de su relación no sorprendió a sus allegados, ya que tenían algunos problemas que estaban arrastrando desde hace algún tiempo, que a pesar de tratar de solucionarlos, no pudieron.

Este martes la revista Tv Notas publicó una entrevista con una supuesta persona cercana a la pareja, quien indicó que antes de esta separación tuvieron otras crisis, no obstante, ahora ya no las pudieron resolver. El amigo de la familia explicó que los roces debido a la diferencia de personalidades, así como sus compromisos laborales son algunas de las razones por las que se comenzaron a alejar: "los dos tienen sus cosas y Leonardo tampoco ha puesto de su parte para llegar a un arreglo", destacó.

Los motivos de la separación de Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne

De acuerdo a la fuente, Sandra Echeverría comenzó a tener varios proyectos laborales, tanto en la música como en la televisión, y aunque no descuidó "su hogar", sí llegaba muy cansada. " Entonces ella y Leo dejaban de hacer cosas juntos por sus compromisos y parece que eso les fue pesando, pues él le pedía que le bajara un poco al ritmo de trabajo para pasar más tiempo juntos”, relató a la publicación de espectáculos.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne tuvieron varias crisis IG @sandraecheverriaoficial

“Es que él es mucho más relajado que Sandra, como que no se crea conflictos con muchas cosas, pero ella se volvió muy obsesiva con todo, es muy estricta, desde su trabajo hasta con las cosas de su hogar; en su afán de hacer todo perfecto, se enojaba por todo si no se hacían las cosas como ella quería, explota muy fácil, y no solo con él, sino también con la gente a su alrededor, llega a ser muy altanera y eso a él no le parece para nada”, dijo el supuesto amigo de la familia.

No obstante, la persona indicó que la protagonista de "María Félix, la doña" no fue la única, sino que también De Lozanne contribuyó a esta separación, pues al principio de la relación era muy controlador, hasta quería decirle que géneros podía cantar, algo que no le gustaba a la también intérprete de música regional mexicana. Sin embargo, los problemas incrementaron cuando el líder de "Fobia" volvió a trabajar, ya que ahora Sandra era la que se sentía abandonada por él.

"En la pandemia, Leonardo estuvo meses sin generar nada, y aunque luego hizo teatro, los reflectores se voltearon hacia Sandra porque se quedó en la serie de La Doña; fue entonces cuando él se sintió un poco estancado y, aunque en los últimos meses ha seguido haciendo teatro, de un día para otro su prioridad fue retomar su carrera como cantante, por lo que dejó a su mujer en segundo plano”, contó la fuente.

Descartan alguna infidelidad en la relación IG @sandraecheverriaoficial

Finalmente, el amigo de los artistas descartó que su separación se debiera a una infidelidad, pues se amaban mucho, sin embargo, señaló que no van a retomar la relación. "Todo indica que ya viene el divorcio, pues al hacerlo público Sandra, a Leonardo le quedó más que claro que ella no tiene intenciones de volver. Ella es de mucho carácter, firme en sus decisiones, no le gusta que traten de manejarla, y aunque es lo más doloroso que le ha pasado, se refugia en el trabajo, al igual que él, que está muy activo en teatro”, dijo a Tv Notas.

SIGUE LEYENDO:

5 FOTOS que demuestran que el amor entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne terminó