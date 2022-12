Manelyk envía mensaje a Karime tras la cancelación de su boda

El pasado 13 de diciembre Karime Pindter dio a conocer que su compromiso había terminado ya que no se encontraba preparada para casarse pues desea cumplir metas en el aspecto profesional, mientras que su exnovio y ex prometido ya deseaba convertirse en padre, situación con la que ella aún no está preparada.

Ante esta situación, algunos reporteros que esperaban a Manelyk a su salida de Televisa, cuestionaron a “La pajarita” sobre lo que piensa y si es que tenía un mensaje para su ex comadre sobre la ruptura de su compromiso matrimonial, ante esto, la mujer que obtuvo el segundo lugar en “Las Estrellas bailan en Hoy” sí envió unas palabras a quien fuera su mejor amiga.

¿Qué le dijo Manelyk a Karime?

Luego de platicar de sus proyectos laborales y de los resultados obtenidos tras su participación en “Las Estrellas bailan en Hoy”, los reporteros cuestionaron a Manelyk sobre Karime y el anunció que dio hace unos días sobre la cancelación de su boda.

Ante esto, Mane aseguró que no estaba enterada de que su ex comadre habría puesto fin a su compromiso matrimonial con Erez Myara, luego de esta respuestas los representantes de los medios de comunicación siguieron insistiendo sobre si es que tenía algunas palabras para Karime.

“No tenía idea, ya le llegará así como a todas, ya le llegará”, dijo Manelyk ante los cuestionamientos de los reporteros

Sin decir más detalles sobre este tema Manelyk dio por terminada la entrevista pero antes aclaró que ella no está peleada con Karime como ésta lo ha dicho en muchas ocasiones y es que de acuerdo con “La pajarita” solo se alejó de personas que en estos momentos no le aportan nada bueno en su vida.

Pues cabe mencionar que la propia Mane ha dejado claro que aunque no se arrepiente de haber participado en Acapulco Shore pues este reality show fue el que la lanzó a la fama, sí asegura que ella evoluciona y que no le gusta estar estancada en los “20’s” pues ahora es toda una empresaria.

Manelyk termina este 2022 con el segundo lugar de “Las estrellas bailan en Hoy” luego de haber sufrido una fuerte caída hace algunas semanas la cual puso en riesgo su participación en el reality show de baile, sin embargo se sobrepuso y terminó su compromiso no solo con la producción de Hoy sino con ella misma.

bmz