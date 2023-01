Tía de Mona le responde a la influencer y asegura que su fama no durará para siempre: “es una mala persona”

Una polémica más se suma a la lista de la influencer conocida como Mona y cuyo nombre real es Marisol, y es que aunque desde hace varias semanas se le ha relacionado sentimentalmente con el famoso rapero Santa Fe Klan ella lo ha desmentido pues asegura que son solo amigos, pero esta ocasión el escándalo viene de una situación familiar.

Y es que, en redes sociales circulan videos de una supuesta tía de Mona quien hace un fuerte reclamo a la influencer por no ayudar económicamente a su abuela, y luego de esto, seguidoras de la guanajuatense la han cuestionado sobre este tema familiar, y ante esta situación Mona ha hablado abiertamente y asegura que ela no tiene esa responsabilidad con la madre de su mamá pues tiene más de 18 hijos que la pueden ayudar.

“Te voy a ser muy sincera, no sé quién lo haya dicho pero si lo dijo alguien de mi disque familia, ¿por qué no la apoyan ellos? porque a huevo quieren dejarme mal a mi diciendo que tengo que apoyar a toda la gente, yo apoyo a mis papás, ellos son mi familia…no es mi mamá es mi abuela, más bien que la apoye la que lo está diciendo”, dijo Mona en una transmisión en vivo cuando una de sus seguidoras la cuestionó sobre lo que una de sus tías estaba diciendo.

La Tía le responde y la llama “sangrona y payasa”

Luego de la respuesta que dio Mona en su transmisión en vivo en donde reveló que ella ayuda económicamente a sus papás, a su abuela paterna y a la gente a la que realmente le nace ayudar su tía salió nuevamente a despotricar en contra de la joven de tan solo 23 años en un video en donde llamó a Mona “sangrona, payasa, cule.., infeliz” y otras formas despectivas.

“Es una maldita desdichada, y la verdad la cara que hacía porque me mandaron el video es una hija de su pinche madre, porque no puede hacer eso dice: ‘yo nada más ayudo a la abuelita por parte de mi papá’, pues que mal y si no le nace no ayuda, pues te viste bien cule** mija…es tu abuela aunque no quieras”, dijo la tía de Mona

Y es que, Mona durante su en vivo aseguró que cuando ella tuvo problemas económicos nadie de su familia materna la ayudó a salir adelante, ante eso, su polémica tía asegura que todas la ayudaron y que incluso en una ocasión su abuela materna las recibió en su casa cuando la madre de la influencer sostuvo una relación amorosa con otro hombre que no era su padre.

“sea como sea es su abuelita y cuando su mamá anduvo por ahí con otros quereres, mi madre las recibió en la casa a todas ellas, mi madre les daba aunque sea frijolitos y chiles del molcajete que ahora no venga a decir que ¿quién la ayudó? porque todas la ayudaron”, dijo la Tía de Mona

Finalmente, la familiar de la influencer guanajuatense asegura que la fama de su famosa sobrina Marisol a quien conocemos mejor como “Mona” es efímera pues no durará para toda la vida y que está segura que tarde o temprano, ésta necesitará de la familia.

“es una mala persona, ella piensa que la fama le va a durar para toda la vida y se los aseguro que no va a ser así”, finalizó la tía de Mona

Ante esta respuesta, Mona no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, se espera que en breve salga a hablar sobre lo que su tía dijo de ella y de su mamá; cabe mencionar que esta no es la primera vez que la influencer y su tía se pelean en redes sociales.

bmz