Mona revela la relación que mantiene con Santa Fe Klan y para los rumores de infidelidad

Fue hace solo unas semanas que se dio a conocer el fin de la relación que mantenía Maya Nazor con el rapero guanajuatense Santa Fe Klan, noticia que dejó sorprendidos a los fans del artista ya que tan solo hace seis meses había anunciado, junto a su ahora expareja, el nacimiento de su primer hijo, Luka. Los motivos de esta decisión se desconocen hasta ahora ya que ninguno de los implicados a accedido a dar declaraciones, salvo el video que Maya publicó y en donde aseguraba que ya no estaba con su pareja.

Esta situación ha desencadenado una cascada de rumores respecto a las posibles causas de la polémica separación en momentos en que todo parecía ir viento en popa entre la popular pareja. Una de las teorías que se viralizaron en redes sociales fue en torno al inicio de una supuesta relación entre el cantante y la youtuber mona. Hipótesis que cobró mayor impulso luego que la semana pasada la influencer publicó en su cuenta de Instagram un par de fotografías junto a Santa Fe Klan.

Hace solo unos días el rapero y la youtuber estuvieron juntos en una fiesta.FOTO: Instagram

Maya reaccionó a las críticas

Una vez que Maya Nazor compartió el video en el que anunciaba su separación de Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, los fanáticos del rapero comenzaron a atacar a la joven en redes sociales en donde la acusaron de ser "interesada", además de acusarla de haber sido la responsable del "truene" de la relación algo que ella misma se encargó de desmentir. Entre lágrimas, Maya declaró que nunca le había faltado al respecto a su pareja y que siempre habría prevalecido la cordialidad entre ambos, en parte por el hijo que tienen.

Mona se ha dado a conocer como youtuber e influencer. FOTO: Instagram

A la par de esta situación, en internet también se ha originado una gran polémica entre los admiradores del cantante que aseguran que inició una relación con la youtuber e influencer Mona, y que este es el verdadero motivo de la separación con su expareja. Estos rumores comenzaron a incrementarse una vez que Mona publicó en Instagram un par de fotos en donde se le ve recientemente en una fiesta en Guanajuato junto al cantante, por lo que las especulaciones se incrementaron.

Además la joven decidió realizar una transmisión en vivo, la cual ha sido publicada en redes y se volvió viral: en el clip se ve a mona platicar con Santa fe Klan e incluso en algún momento él la obliga a comer y le mete a la boca un taco. En contraparte, en redes sociales los usuarios comenzaron a cuestionar a la youtuber acerca de la veracidad de estas teorías, sin embargo, Mona no había reaccionado al respecto. Fue este fin de semana que la influencer decidió poner un alto a las historias que la vinculan emocionalmente con Santa Fe Klan y a quienes la han acusado de serle infiel a su pareja, Geros.

Mona aseguró que en la fiesta conoció a Santa Fe Klan. FOTO: Instagram

Mona desmiente infidelidad

Fue mediante un mensaje que Mona se dejó ver, además de sorprendida, indignada por estas especulaciones y negó rotundamente esos señalamientos. Además descartó que ella fuera la responsable de la separación entre el rapero y su ahora expareja. Pues aseguró que cuando lo conoció ambos ya estaban separados.

Mona realizó un enlace en vivo para halar sobre los rumores, los cuales negó. FOTO: Especial

"A mí me cayó muy bien Ángel pero hasta ahí chicas, ya estaba haciendo especulaciones, no hagan eso", declaró Mona en un video que grabó en vivo y en el que también aparece Geros, quien la acompañó a la fiesta con el objetivo de pactar una colaboración musical con Quezada. La youtuber contó que al legar ala fiesta le preguntó al rapero por Maya, sin embargo, él le dijo que había decidirlo no llevarla debido al ambiente, ya que fue un evento "de barrio".

"Cuando llegué le pregunté por su esposa porque la quería conocer, no se me hizo, ni modo. Pero no chicas", indicó. Mona también aseguró que jamás "le bajaría" el novio a nadie: "Además, cuando eres de barrio debes de respetar el hombre o la mujer de tu amigo", concluyó.

