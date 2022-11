VIDEO: Mona y Geros ponen en riesgo de estampida a decenas de niños, entrega de calaverita se sale de control

El pasado martes 1 de noviembre de 2022 un terrible accidente pudo haberse registrado mientras decenas de niños y sus familiares se juntaron para recibir dulces de los famosos influencers Mona y Geros, esto después que se saliera de control el llamado de los jóvenes creadores de contenido para pedir calaverita.

En un video que circula en la red social TikTok se muestra como Mona, arriba desde lo que parece la azotea de una casa, lanza dulces mientras el grupo de personas se arremolina para agarrar algún caramelo del suelo. De inicio todo circulaba con tranquilidad hasta que los influencers se percataron que la multitud superaba el pequeño espacio en la calle y no estaba poniendo atención a sus palabras para mantener la calma. Con un semblante de desconcierto, Mona dice, “la gente se pasa, no me está haciendo caso”. Mientras asegura que aún le quedan varias bolsas de dulces para repartir.

Decenas de niños estaba disfrazados mientras esperaban los dulces. Foto: @aleh2881

Mona y Geros aseguraron que "la gente nunca les hizo caso"

En el video con millones de reproducciones nunca se logra ver si alguna autoridad local está en la zona manteniendo el control. En un segundo video, se ve a Mona, disfrazada de una sensual hada en color verde, y a Geros con su clásica gorra y una playera blanca, consternados por la situación, y se alcanza a escuchar, “el carro, ya lo están rayando”, mientras busca contener a la multitud. El evento sin control estuvo a nada de volverse una estampida humana, como la sucedida en Corea del Sur durante un evento por la celebración de Halloween, donde al menos más de 140 personas perdieron la vida.

Mona y Geros en TikTok cuentan con más de 2.6 millones de seguidores, en Facebook suman más de 3.6 millones de seguidores, y en YouTube cuentan con 1.2 millones de suscriptores. Hace unas semanas otra polémica abrazo a la joven pareja después que durante un enlace en vivo en sus redes se escucha el llanto de unos perritos. Mona transmitía en vivo para hablar de maquillaje, en eso llega Geros, a quien informa que sus dos mascotas le rompieron su camisa nueva y sus calcetines, se retira y se escucha el llanto de los perros.

Mona se disfrazó de hada. Foto: @aleh2881

Los usuarios inmediatamente reprobaron el acto, los acusaron de maltrato animal y pidieron cancelarlos en redes sociales. Otra polémica que los abrazo fue un video que internautas "desempolvaron", en el que Mona confiesa que en una ocasión le robó unas botas de la marca Timberland a una joven, pues quería unas y no tenía dinero. Sus amigos fueron sus peores consejeros al enseñarle cómo robarle las botas a una joven. Las usó, pero después de un tiempo, las desechó, pues el tono amarillo no era su favorito.

Sin duda esta pareja adora el lente y las polémicas para que su contenido sea de los más vistos en redes sociales.

