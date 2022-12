Majo Aguilar va por un año 2023 mágico y prepara sus mejores outfits para lucir increíble

Majo Aguilar es parte de una dinastía musical, su padre Antonio Aguilar Jr., su tío Pepe Aguilar y su abuela Flor Silvestre, son una familia con un gran legado y talento que llegó a las nuevas generaciones. Al hablar un poco de cómo descubrió su amor por la música, Majo nos dijo:

“Es muy chistoso, porque siempre he dicho, y es real, que yo no escogí la música, si no que la música me escogió a mí. No hubo un momento como tal donde yo dijera esto es lo que quiero hacer, simplemente lo hacía desde muy chiquitita, ya tarareaba, bailaba y brincaba. Siempre cuento esta anécdota porque quizá ese es el momento en el que mi familia se dio cuenta, específicamente mi mamá; estábamos en un festival de la escuela y yo tendría como cuatro o cinco años, y se fue el audio de mi pista y en vez de ponerme nerviosa, yo empecé a decir: ‘¡Arriba las palmas!’”.

El llevar un apellido con tanto peso podría ser una gran presión, pero Majo nos confesó: “Sí, en su momento sí la llegué a sentir y después no sé que me iluminó, quizá mi mismo amor por la música, que fue como ‘tú vas a hacer tu camino y tus canciones’, y mientras yo lo haga de manera honesta y trate de dar lo mejor de mí, no es algo que tenga que importarme como algo negativo, más bien decir, ‘híjole qué bendición que vengo de una familia así porque pueden entender que yo quiero cantar sin que sea un conflicto, sino algo muy natural’”.

Aunque, por supuesto, ha tenido algunos obstáculos que superar en el camino, “sobre todo al principio de mi carrera, ahora como que todo se ha ido acomodando de una manera diferente, pero intentaron algunos medios hacer mucha campaña de odio conmigo, como con otros integrantes de mi familia, algo difícil, pues intentaron generar que tenía que llegar a alguna vara o no sé, pero el aprendizaje fue que mientras más me mantuve leal conmigo misma, mientras más fui amorosa, honesta, más fui determinante con mis pasos desde el amor, las cosas se van acomodando solas y los medios también entendieron que yo nunca iba a ser un enemigo, si no una total aliada de mis familiares, de todos.

Es muy interesante y lindo que ahora, precisamente como nunca se dio ese discurso, las preguntas son: ‘¿cuándo van a colaborar juntos, tú con tus primos?, o ¿vas a hacer algo con tu tío Pepe o tu papá?’ Entendieron que somos una familia unida”, nos confesó la cantante.

Sobre el mensaje que le gustaría dejar con su música nos contó que es desde el amor y la honestidad, para que las personas puedan ser quienes quieran ser sin ser juzgadas, “empoderar a la gente, desde el amor, no desde la soberbia, y hacerles sentir que son capaces de hacer cualquier cosa, porque sí somos capaces mientras le pongamos corazón”, comentó.

El mejor consejo que le han dado como cantante, se lo dio su abuela, Flor Silvestre, “que cantara para hacer sentir a los demás, no nada más para cantar bonito”.

Para este 2023 tiene grandes proyectos en puerta y mucha más música, “es emocionante porque acabo de sacar mi disco Canta con el corazón y seguimos trabajando en más canciones. También empiezo a tener tres presentaciones el próximo año en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara en foros importantes, es algo que me emociona”, finalizó la artista.

LOOKS PARA LAS FIESTAS

LENTEJUELAS

Esta época es de brillo. Amamos las lentejuelas en vestidos, tops, zapatos, botas y bolsos.

BLANCO

Un color elegante que funciona perfecto para iniciar el año lleno de energía. Llévalo con toques metálicos y glitter.

METÁLICOS

Desde un azul hasta algo multicolor, este efecto será una de las mejores opciones por las cuales optar en prendas, zapatos y bolsos.

ENCAJE

Si lo tuyo es algo más sobrio y menos brillo, el encaje puede ser una gran opción. Nos encanta en un vestido con transparencias y con un toque de color como el rojo.

LOS FAVORITOS DE MAJO

¿Tu estilo favorito para las fiestas? “Súper lentejuelas, me encanta que las cosas brillen”.

¿Vestido o pantalón? “Vestido largo”.

¿Qué accesorio no te puede faltar? “No soy muy de accesorios, pero unos aretes largos y llamativos o unos lentes de ranchera galáctica”.

¿Colores o neutros? “Colores”.

¿Maquillaje natural o experimental? “Soy más natural, pero me gusta experimentar con las sombras en tonos rojos, verdes, rosas, amarillos”.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Locación: Local Trendy / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para @mxoriflame y @hottoolslatam

MAAZ