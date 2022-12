Elianis Garrido: estos son los 5 bikinis con los que se corona como la colombiana más sensual

El 2022 está a punto de terminar y seguramente ya estás pensando tu lista de deseos para este próximo 2023 y uno de ellos podría estar destinado a lograr un cuerpazo como el de Elianis Garrido, la actriz colombiana que se ha convertido en la favorita de propios y extraños pues no solo es una gran profesional ante la pantalla, también posee uno de los mejores cuerpos de Colombia.

Y es que, la actriz y conductora de tan solo 35 años de edad constantemente comparte en sus redes sociales algunas fotografías en las que nos deja apreciar su bien formado cuerpo, el cual enamora pero sobre todo inspira a llegar a lograr a tener un abdomen tan marcado, unas caderas prominentes, brazos y piernas tonificados, es por eso que te mostraremos cinco fotografías en las que Elianis posa con los bikinis más sensuales.

La constancia es el secreto de Elianis

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Elianis es una de las actrices colombianas que posee uno de los mejores cuerpos de la farándula latina y aunque a muchos de sus seguidores inspira a lograr un cuerpo tan estilizado como el de ella, lo cierto es que no es nada fácil.

Foto: IG @elianisgarrido

De acuerdo con la misma Elianis, la constancia y disciplina son el secreto para el éxito pues así como a todos los que en sus listas de propósitos de este 2022 estaba incluido hacer ejercicio y no lo lograron por cualquier razón, la presentadora de “Lo sé todo”, asegura que también hay días que no desea ir a entrenar pero aún así cumple con su compromiso.

Foto: IG @elianisgarrido

Eso sí deja bien claro que si tu deseas lograr un cuerpo como el de ella, no es algo que logres en un día, un mes o bien, en un abrir y cerrar de ojos ya que ella tiene 18 años haciendo ejercicio; además Elianis asegura que para ella no es una moda sino un acto de amor propio.

Foto: IG @elianisgarrido

Además de tener un cuerpo estilizado, la villana de “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, asegura que no solo entrena para lograr resultados increíbles en su cuerpo sino que la disciplina y constancia le han dado una gran fortaleza pero en su mente, como mujer, empresaria y también como un gran ser humano.

Foto: IG @elianisgarrido

Así mismo Elianis asegura que no es necesario ir a un gimnasio, esto para que no existan pretextos de no tener dinero para una mensualidad, pues ella llegó a entrenar en parques y lugares públicos y sí también en alguna ocasión a abandonado ese sueño pero siempre termina retomando, situación que la hace feliz la libera.

Foto: IG @elianisgarrido

Elianis se recupera de una cirugía

La presentadora en el programa de espectáculos “Lo sé todo” el cual se transmite en Colombia, ha estado unos días ausente debido a que se practicó una cirugía estética.

De acuerdo con la propia actriz y conductora ella se encuentra bien de salud y agradeció a cada uno de sus seguidores, amigos y todos aquellos quienes se preocuparon por ella y que se encuentra recuperándose satisfactoriamente.

Aunque en su publicación, Elianis no reveló a qué tipo de cirugía se sometió en Navidad compartió unas fotografías en donde aparece con una férula en la nariz, lo que evidentemente deja ver que fue una rinoplastia la cirugía que le practicaron.

