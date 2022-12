Así fue la fuerte pelea entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo que dejó marcado para siempre a José Eduardo

Sin duda alguna, una de las familias más queridas, conocidas y mediáticas en el espectáculo mexicano son los Derbez, encabezados por Eugenio el productor, actor y comediante quien tiene cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, todos de diferentes mamás, pese a que con todos se lleva bien es muy diferente la situación con sus exparejas, en especial con una de ellas, Victoria Ruffo.

Y es que, para nadie es un secreto la mala relación que existe entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, la cual ya es algo normal para José Eduardo el hijo que ambos procrearon, sin embargo, existe una situación que dejó marcado de por vida al joven actor quien actualmente es conductor del famoso programa “Miembros al aire”.

Si bien, José Eduardo está acostumbrado desde pequeño a estar frente a reflectores, también creció entre una feroz y eterna pelea de sus padres, la cual con el paso del tiempo se normalizó para él y supo separar la situación por lo que actualmente tiene una gran relación tanto con su madre como con su padre.

Sin embargo, cuando era tan solo un niño y no dimensionaba la situación que sus famosos padres vivían, sucedió algo que aunque ya ha contado en varias ocasiones, evidentemente lo dejó marcado.

Foto: IG @jose_eduardo92

Fue en entrevista con Yordi Rosado que José Eduardo reveló una de las peleas más fuertes que sus papás protagonizaron y aunque él no la presenció se puede imaginar que hasta hubo golpes, pues la cosa fue tan seria que Eugenio Derbez jamás volvió a hacer lo que desató la furia de Victoria Rufo.

La anécdota data de cuando José Eduardo era tan solo un niño y sus papás estaban en medio de una situación legal, por lo que “La reina de las telenovelas” había puesto una restricción para Derbez, por lo que en la escuela solo podían recoger al José Eduardo su nana, su chofer o bien la propia Victoria Ruffo, pero nadie más, sin excepción alguna.

Pero esto pareció no importarle a Eugenio Derbez ya que en una ocasión, éste recogió a su pequeño hijo en la escuela claro está sin permiso de Victoria Ruffo, lo que desencadenaría un fuerte problema.

“Mi papá por sus hue**, decidió pasar por mí al colegio brincándose al juez y a los permisos; yo no tenía idea de la situación que se estaba pasando, yo estaba feliz de ver a mi papá”. recordó José Eduardo

De acuerdo con el propio joven actor, no pasó nada extraordinario, pues recuerda que solo fueron a comer a un lugar ubicado en la colonia Polanco en la CDMX, y aunque José Eduardo sí se percataba que su papá recibía muchas llamadas, éste no contestó ninguna, hasta que finalmente Eugenio Derbez solo vio su teléfono y le dijo: “ya te tengo que regresar”.

“Me llevó a la casa de mi mamá y ella estaba vuelta loca, ya había hablado a la policía, yo llegué normal, y me dijo: ‘súbete’ y se fue directo con mi papá…ya no vi cómo le fue a mi papá. Seguramente hasta cachetada hubo; no lo volvió a hacer nunca más mi papá”, finalizó José Eduardo