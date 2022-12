Bellakath nunca ha escuchado "el hueso de mi perra" canción idéntica a "Gatita"

Hace unos días se hizo tendencia Katherine Huerta a quien conocemos solamente como “Bellakath” debido a que la cantante hizo una transmisión un en vivo desde sus redes sociales en donde apareció llorando y contacto a sus miles de seguidores que su éxito mundial “Gatita” había sido bajada de las plataformas musicales debido a que presuntamente alguien la había reclamado como suya, es decir que supuestamente había sido plagiada.

Y es que en redes sociales y diversos medios de comunicación comenzó a circular la información en la que supuestamente la canción en la que se habría inspirado Bellakath o bien supuestamente plagiado es en el tema “El hueso de mi perra” que interpreta Little Key y son de AK, sin embargo, Kath asegura no haber escuchado este tema.

Fue en entrevista con el programa de espectáculos “De primera mano” liderado por Gustavo Adolfo Infante que Bellakath estuvo como invitada para aclarar la situación del supuesto plagio que ocurrió con “Gatita”.

Luego de algunos minutos de en donde platicó a los entrevistadores un poco más de ella y su incursión a la música , una de las colaboradoras de la emisión antes mencionada cuestionó a Bellakath sobre el presunto plagio y la canción con la que han estado comparando el tema “Gatita”.

“mira yo no tengo idea de con cuál de las canciones me están comparando (¿no la has escuchado? porque suena igualita) Tiktok está lleno de comparaciones musicales con mi canción desde que empezó a subir de visitas…”, dijo Bellakath