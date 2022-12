Jacky de Acapulco Shore se lanza de cantante y revela si haría un dueto con Bellakath

Una de las integrantes más polémicas de Acapulco Shore es sin duda alguna Jacky Ramírez, quien este 2022 cierra el año no solo con el fin de temporada del reality show antes mencionado sino que también cumple un sueño y una meta más en su vida el debutar en la música.

La polémica integrante de Acapulco Shore hace unos días lanzó su primer sencillo “Cotizada” el cual es un reggaetón en el que ella no solo se estrena como cantante sino también como compositora, pues su primer sencillo viene de su inspiración.

“Estoy super contenta, he tenido gran aceptación por parte del público”, dijo Jacky en entrevista para El Heraldo de México

Siguiendo con el tema de su incursión a la música, Jacky platicó en entrevista sobre que su sueño de ser cantante no es algo pasajero pues actualmente se sigue preparando para dar un gran show y que la gente que la sigue se quede impactada.

“Me estoy preparando, yo nunca he dado un show y al mismo tiempo cantar, ni mucho menos, entonces, yo quisiera dar un show que la gente dijera ‘¡wow! esta mujer esta super mega preparada en cuanto a baile, escenografía, show’, osea que sea algo que impacte a la sociedad”, comentó Jacky

¿Podría colaborar con Bellakath?

Recientemente de nuevo salió a la luz un fragmento del programa “Enamorándonos” del cual fue también parte Jacky Ramírez, en este video se aprecia una pelea entre ella y otra famosa que salió de este mismo reality show, hablamos de Bellakath, quien actualmente también se dedica a la música.

Ante esta situación cuestionamos a Jacky que si estaría dispuesta a colaborar con Bellakath y dejar atrás las peleas que tuvieron en “Enamorándonos” y así tener un éxito juntas y ante esto la ex Shore reveló que no entiende cuál fue el problema que la intérprete de “Gatita” tuvo con ella, pero espera que ahora con el tiempo haya madurado, y respecto al cantar juntas Jacky está abierta a hacer una colaboración siempre y cuando le convenga a ambas.

“Yo no tengo nada en contra, si se trata de trabajo yo estoy abierta a todo, con esto no digo que yo diría sí claro pero tampoco diría no, que nos convenga a ambas, adelante, no tengo problema”, dijo Jacky para el Heraldo de México

Sin embargo, Jacky asegura que si en algún momento algún promotor les llega a ambas con la propuesta de un dueto, sin duda alguna a quien más le convendría de las dos ex integrantes de “Enamorándonos” grabarlo es a Bellakath pues en palabras de Ramírez su ex compañera solo tiene un éxito y ella ha participado en más proyectos que le han dado mucha más proyección.

“A final de cuentas pues yo he tenido muchos más proyectos, entonces a la que le convendría es a ella, ya que ella ha triunfado con una canción y yo he sido protagonista de tres realities”, comentó Jacky Ramírez

Jacky no se olvida de los realities shows

Sin bien Jacky está incursionando en la música con “Cotizada”, tema que ha tenido gran aceptación por parte de su público, la bella mujer no dejará de lado los realities shows pues desea seguir participando en este tipo de proyectos por varios años más.

Aunque al inicio de su participación en Acapulco Shore fue muy criticada por supuestamente querer parecerse a Manelyk, ahora, el público que la sigue tanto a ella como al reality show, han pedido una nueva temporada en donde estén “La pajarita”, ella y Dania Méndez.

Foto: IG @jackyoficial_

Ante esta petición Jacky dice que estaría muy padre esa idea, sin embargo, aunque con Dania tiene una gran relación a Mane no la conoce pero la admira y reconoce el éxito que ésta ha tenido pues ha llegado muy lejos y se ha convertido en una institución en Acapulco Shore.

bmz