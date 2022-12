3 famosas que le robaron el corazón a Eugenio Derbez antes de su boda con Alessandra Rosaldo

Uno de los mejores comediantes que han tenido México en los últimos años, ha sido Eugenio Derbez, quien tiene una gran trayectoria principalmente como actor, para después estar detrás de las cámaras como director y productor donde su talento lo ha llevado a participar en producciones de Hollywood y vivir en Los Ángeles, California, Estados Unidos para seguir su carrera.

No obstante, al igual que su éxito en taquilla, "Cómo ser un Latin Lover", el mexicano ha sido conocido por tener a varias mujeres en su vida con quienes tuvo a sus cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, a quienes no puede negar, debido al gran parecido que tiene con ellos no solo físicamente, sino en su personalidad.

Eugenio tiene una hija con Alessandra Rosaldo Foto: Especial

Las mujeres con las que Derbez compartió gran parte de su vida, iniciaron de nuevo en otros proyectos sin dejar de ver a los hijos que comparten el actor con sus exparejas.

Por ello, te mostraremos a las tres famosas que le robaron el corazón antes de casarse en 2012 con Alessandra Rosaldo, de quien hasta ahora, es la última y actual esposa del comediante de 61 años sumado a que ella habría sido la responsable de la separación entre él y una de sus exparejas.

Gabriela Michael

El actor conocería a la primera mujer que le robó el corazón; la actriz de doblaje Gabriela Michael, a quien conoció en la escuela de actuación a donde asistía la artista y con quien Eugenio procreó a su primera hija Aislinn Derbez.

La actriz desapareció del mundo del espectáculo Foto: Twitter @Santiralph

Victoria Ruffo

Sí sabemos que Eugenio tuvo un romance con Silvana Torres con quien tuvo un hijo y es el actor Vhadir Derbez; sin embargo, ella no fue la mujer que le robó en segundos el corazón, sino Victoria Ruffo, quien le quitó la custodia de su hijo José Eduardo y hasta la fecha, continúan teniendo peleas, pero ahora es a través de las redes sociales. Actualmente la actriz está casada con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad.

El único hijo que tuvo Victoria con Eugenio Foto: IG @victoriaruffo

Dalilah Polanco

Finalmente, Eugenio sostuvo una relación a finales de 2003 con Dalilah Polanco, quien también formó parte del elenco de la Familia P.Luche interpretando a "Martina"; sin embargo, se rumora que su relación terminó en 2006 debido a que el actor le fue infiel con su actual esposa.

Dalilah Polanco estuvo en la producción de la Familia P.Luche Foto: especail

