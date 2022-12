Eugenio Derbez se sincera y habla de la discriminación que ha recibido en EU por hablar español

Eugenio Derbez confesó que no todo ha sido miel sobre hojuelas luego de tomar la decisión de irse a vivir a Estados Unidos, pues a pesar de todo el éxito que ha conseguido en el terreno profesional, ha sido víctima de discriminación. En la reciente entrevista que concedió al programa Ventaneando, el productor y comediante recordó el momento en que su idioma natal lo metió en un aprieto.

“A veces es como mal visto que hables otro idioma, el otro día a mí me pasó en el parque, estaba hablando con alguien en español y pasó un señor, un americano, y dijo ‘aquí se habla en inglés, estamos en Estados Unidos’”, contó Eugenio.

Reflexionado sobre este tema, el esposo de Alessandra Rosaldo comentó: “En lugar de que sea un súper poder, que es un súper poder hablar dos idiomas, es algo que se ve mal. Muchos latinos no les inculcan el español a sus hijos por miedo a que no los bullen en la escuela, por miedo a que los segreguen”.

Eugenio Derbez y la discriminación que vive en EU

Cómo le hacen con Aitana

Por su parte, la integrante de Sentidos Opuestos explicó la forma en que han tratado este tipo de situaciones con su hija Aitanta.

“Toda la familia, el tiempo en familia siempre es en español, obviamente para ella su primer idioma por haber nacido aquí, y siempre le decimos justo lo que acaba de decir Eugenio, hablar dos idiomas o más es un súper poder”, detalló.

Finalmente, Derbez aprovechó el momento para agradecer públicamente a su esposa por los cuidados que le ha brindado durante su recuperación, luego de que hace meses sufriera una múltiple fractura en el hombro.

“Yo no hubiera sobrevivido sin Alessandra, fue mi enfermera, fue mi hombro, me bañaba, me vestía, me llevaba al baño, me daba de comer, todo, porque yo no podía hacer prácticamente nada, entonces casi casi me cargaba, se partía en 100 porque aparte estaba de gira, pero se regresaba en las madrugadas, creo que nos unió más esto que antes, fue muy bueno para nuestra relación”, declaró.

