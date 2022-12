VIDEO | La Familia P.Luche: Toma asiento antes de saber cuánto costaría vivir como los personajes de la serie

Una de las series más exitosas de la televisión mexicana producida y protagonizada por Eugenio Derbez, fue sin lugar a dudas, la "La Familia P.Luche", donde hasta la fecha, continúan revelándose un sin fin de secretos por parte de elenco, y de los fans que siguen creando teorías sobre cualquier cosa relacionada con el programa que se transmitía por Televisa.

Y es que las redes sociales enloquecieron al conocer el costo del departamento donde vivía Ludovico P.Luche y su familia que estaba conformada inicialmente por Federica, Bibi, Junior y Ludoviquito P.Luche, posteriormente se integró Excelsa y en la última temporada Maradonio.

La familia P-Luche tuvo tres temporadas. Foto: IG @lafamilia.peluche

Fue a través de la plataforma donde cualquier video se hace viral, TikTok donde el usuario conocido como Bernardo Meléndez detalló el costo del departamento, medidas aproximadas y todos los datos necesarios para comprar un inmueble de ese precio para poder vivir con todas las comodidades como lo hizo la Familia P.Luche.

Meléndez se ha dedicado a revelar el aproximado que pagarían algunos de los personajes más famosos del cine y la televisión, además, de dar a conocer el suelo que tendrían que percibir ya sea para pagar las excéntricas mensualidades o la renta y habitar esa vivienda que todos quisieran tener como en Nosotros los Nobles, Modern Family, Batman, Harry Potter, Los Simpson, La ley de los audaces, entre otros.

¿Cuánto ganaría Ludovico P.Luche para pagar su casa?

En esta ocasión el asesor de bienes raíces de día e influencer de noche, se ha dado a la tarea de calcular el costo del inmueble donde vivía la familia P.Luche y al tipo de cambio de la serie que serían lo mismo, los famosos pelucholares, tendrían que desembolsar una millonaria cantidad para habitarla.

De acuerdo con Bernardo, esta familia vivía en el departamento número 13 del edificio "Avenida de los Peluches", la cual, tenía tres recámaras, dos baños y un cuarto de servicio en la azotea donde vivía Excelsa y Maradonio. Evidentemente, los cuartos eran los sets creados en Televisa; sin embargo, este supuesto edificio se encontraba frente a un parque, una cafetería y una farmacia Similares.

Departamento donde vivía Ludovico P.Luche Foto: TikTok @bernardo_melendez

Teniendo las referencias antes mencionadas, el influencer reveló que estas mismas referencias las tenía una vivienda de la colonia Narvarte, el lugar donde vivió Eugenio Derbez lo que le sirvió de inspiración antes de mudarse a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. En sentido, el departamento en esta zona al día de hoy costaría cerca de cinco millones de pesos, o mejor dicho pelucholares.

Ahora, el corredor de bienes raíces revela que, este precio sería tomando en cuenta una hipoteca del 12 por ciento de interés, 20 por ciento de enganche y pago a 20 años, sumado a que habría una hipoteca de casi 60 mil pesos mensuale y comprobar un ingreso superior a los 180 mil pesos.

¿Ludovico P.Luche podría pagar su casa?

Por supuesto, sabemos que Ludovico P.Luche era un sacacopias, lo que obviamente no podría pagar su departamento ni poder rentar el inmueble con el sueldo que percibía y no olvidemos que Federica era ama de casa por lo que también no alcanzaría con lo el sueldo de una sola persona.

Cabe recordar que el análisis que hizo Bernardo Meléndez no es real, ya que se trata de un lugar ficticio y solo hace estos cálculos para entretener a sus seguidores aunque a muchos si les gustaría vivir en los lugares que muestra en sus videos, sumado a que nadie sabe a cuánto equivale un pelucholar en pesos mexicanos.

