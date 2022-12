Regina Blandón aún gana dinero tras ser "Bibi" de la "Familia P.Luche": "Valió la pena"

"La Familia P.Luche" fue una exitosa serie de televisión que aún llegan a transmitir en la pantalla chica. Muchos de sus personajes se ganaron el cariño del público, uno de ellos fue "Bibi", interpretada por la actriz Regina Blandón quien era una niña cuando comenzó a hacer el papel de "la niña rara". No obstante, a pesar que han pasado muchos años de que terminó el proyecto, la artista reveló que aún sigue ganando dinero por su participación.

Desde los 12 años, la actriz encarnó el personaje de la hija de Ludovico y Federica P.Luche, interpretados por Eugenio Derbez y Consuelo Duval, por lo que ahora después de 10 años de la transmisión del último capítulo aún la gente la reconoce con aquel papel. Sin embargo, "Bibi" no sólo le ha traído popularidad con el público, sino también le ha seguido dando una retribución monetaria, así lo confesó recientemente en una entrevista en donde habló sobre su paso en esta producción del creador del "Lonje Moco".

Regina Blandón revela que sigue cobrando por hacer a "Bibi"

Hace algunos días, Regina Blandón apareció en la emisión “Cuando nadie me ve” de la comediante Isabel Fernández, en donde platicó un poco de su carrera profesional y otras cosas de su vida. No obstante, al recordar su participación en "La Familia P.Luche", la standopera le preguntó “¿Sigues ganando de ese programa?”, por lo que Regina respondió: “Sí, hay una cosa que se llama la ANDI. (...) Es que sigue saliendo (en la televisión). La verdad, sí valió la pena”, resaltó la protagonista de "Mi reyes vs Godínez".

Asimismo, Isabel comentó: "Qué delicia. Un sueldo por siempre, porque por lo visto nunca lo van a dejar de pasar", a lo que la actriz, de 32 años, se animó a decir entre risas "Como 'El Chavo del 8'"; pues el programa creado por Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito", es otra de las series que llegan a transmitirse en diferentes canales a pesar de que terminó hace varias décadas, sin embargo, es gracias a los derechos que tiene la familia que llega a verse.

Regina se refirió a la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), que es una sociedad de gestión colectiva sin fines de lucro, dedicada a recaudar, administrar y distribuir las regalías por concepto de propiedad intelectual de los intérpretes en México y el extranjero, es decir, es quien defiende que le sigan pagando por su trabajo, pues aunque ya no esté actualmente en ese proyecto, se sigue transmitiendo y utilizando su imagen.

Asimismo, Blandón recordó con cariño haber trabajado con en la producción del comediante y actor. "Trabajé en un lugar muy amoroso, muy chido, en el que aprendí cab… que fue todos esos años con Derbez en La familia P. Luche”. Asimismo, reconoció que le gustó laborar con el hijo de la diva del Cine de Oro, Silvia Derbez. "Eugenio Derbez es un encanto y siempre ha sido un amor con quien esté, profesionalmente, emocionalmente, amigo y de todo”, comentó la artista que le dio vida a "Bibi".

