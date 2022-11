Eugenio Derbez: a más de 2 meses de su accidente, revela su verdadero estado de salud

Fue el pasado 29 de agosto cuando Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez dio a conocer por medio de un comunicado de prensa publicado en redes sociales que el productor, actor y comediante había sufrido un accidente y que se encontraba hospitalizado, aunque en un primer momento no se dio a conocer que le había sucedido, al paso de los días se supo que tuvo una fuerte caída lo que le provocó varias fracturas en su brazo izquierdo.

Luego de una larga cirugía, Eugenio Derbez salió a dar la cara a sus seguidores por medio de una transmisión en vivo en donde se ve al comediante acostado en una cama con un cabestrillo y varios inmovilizadores, desde entonces no se había dejado ver hasta este fin de semana que acaba de pasar.

Fue por medio de sus redes sociales que Eugenio Derbez se conectó en una transmisión en vivo para platicar con Guillermo “Memo” Ochoa, portero de la selección mexicana que se encuentra representando a nuestro país en el mundial de Qatar 2022.

Antes de que Memo Ochoa se conectara a dicha transmisión, Eugenio Derbez platicó brevemente sobre su estado de salud, pues cuenta que muchos aún creen que sigue en cama, como se le vio en su última transmisión en donde agradeció a sus seguidores por preocuparse por él.

Ante esta situación, Eugenio Derbez luce visiblemente recuperado y contó que cada vez se encuentra mejor luego de haber sufrido 17 fracturas en su hombro izquierdo, sin embargo, los doctores le dijeron que jamás va a poder levantar el brazo más arriba de la altura del hombro.

Pese al diagnóstico médico, el creador de personajes como “El lonje Moco”, “Ludovico P. Luche”, “Armando Hoyos”, entre muchos otros más asegura que desea desafiar a la medicina y poder lograr alzar el brazo más arriba de la altura estipulada.

"Los doctores me dijeron que no iba a poder yo levantar el brazo más allá del hombro, no más de acá, nunca más... y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo", comentó Eugenio Derbez