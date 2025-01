Natalia Téllez comparte fotos del festejo a su hija por su cumpleaños y le dedica un mensaje: “Emilia, la que todo lo puede”

Natalia Téllez organizó una sorpresa que documentó en sus redes sociales, ya que esta fue para la consentida de su hogar: su hija, Emilia. La pequeña está de manteles largos porque hoy es su cumpleaños número 3, lo que tornó emotiva a la actriz y presentadora de televisión.

La actriz de la película “María, ¡me muero!” también aprovechó para dedicarle un mensaje a la menor de edad, a quien ha descrito como un regalo porque marcó un antes y un después en su vida. De hecho, en pláticas con sus compañeras del programa televisivo “Netas Divinas” admitió que tenía miedo de ser madre porque perdió a la suya cuando era joven y eso le generó inseguridad, además de que vivió una batalla interna con su lado femenino y maternal.

Vía historias de Instagram, Natalia Téllez, de 39 años de edad, publicó fotos en las que se aprecia que decoró su hogar con globos y una guirnalda que dice “felicidades”. La gran protagonista de las fotos es Emilia, quien para la ocasión lució un vestido arcoíris que combinó con gorrito de princesa, medías con franjas blancas y verdes y botas, demostrando que desde pequeña tiene estilo, además de que sus padres le permiten expresarse de esta manera.

Además de estas instantáneas, la conductora televisa también hizo una publicación en la que compartió fotos del baúl de los recuerdos porque se trata de imágenes con las que hizo un recorrido por los tres años de vida de su pequeña. La publicación ganó emotividad por las palabras que le dedicó a su nena, ya que escribió lo siguiente:

“Tres años de sentir que el remolino de la vida me abraza al compás de tus risas y disfraces, de nuestras carreras y siestas, de tus ojos que hacen que mi corazón se derrita, se sane, se cure, se expanda tanto tanto que que todo el universo cabe en nuestro universo. Emilia, la que todo lo puede, hasta devolverme el corazón”.

View this post on Instagram

Natalia Téllez le organizó esta sorpresa cumpleañera a su hija con ayuda de su mayor cómplice, su pareja, el fotógrafo Antonio Zabala, con quien empezó a salir en 2020 y tomó la decisión de ser madre. En 2021, debutaron como padres y se han vuelto de las figuras y parejas más queridas en el medio del espectáculo mexicano.

Sin embargo, los fans de la actriz y el fotógrafo tienen una debilidad por Emilia, ya que siempre la elogian. Con motivo de su cumpleaños, la niña es felicitada; además, hay usuarios que destacan que ha permitido que su madre “expanda su corazón”.

“Ella vino a expandir el amor que tienes para dar. Hasta que no están a nuestro lado no lo entendemos”, “lo más hermoso que he leído hoy. Larga vida para tu y tu hermosa hija”, “felices tres años, princesa. Te quiero mucho y que sigas siendo una niña feliz”, se lee entre los comentarios en los que también se destaca el trabajo de Antonio Zabala para capturar los mejores momentos de su familia.