Galilea Montijo se va a Londres con su hijo y la exesposa de su ex Fernando Reina

Galilea Montijo sigue demostrando que su vida está llena de momentos especiales, tanto en su faceta profesional como personal. Esta vez, la conductora de Hoy no ha sido noticia por su relación con su guapo novio Isaac Moreno, sino por un detalle que ha generado mucha curiosidad: su reciente viaje a Londres, en el cual no solo está acompañada de su hijo Mateo, sino también de la exesposa de su exmarido, Fernando Reina, Paola Carus.

A pesar de que desde principios de enero la conductora había estado alejada de sus redes sociales, lo que generó preocupación entre sus seguidores, Galilea sorprendió a todos al compartir una imagen familiar en la que, junto a su hijo, su novio y los hijos de su exesposo, aparece también Paola Carus. Este gesto ha llamado la atención, no solo por la relación cordial que mantiene con la ex de Fernando Reina, sino por lo bien que parecen llevarse las familias involucradas.

Un viaje a Londres con una dinámica familiar atípica

El viaje a Londres no fue solo una escapatoria vacacional para Galilea, sino una oportunidad para reforzar los lazos familiares con las personas que, de alguna u otra manera, forman parte de su vida. En la foto compartida en redes sociales, se pueden ver a Galilea Montijo, su hijo, su novio Isaac y los hijos de Fernando Reina, acompañados también de Paola Carus, exesposa del empresario. La imagen ha sorprendido a sus seguidores, pues en principio se podría pensar que la convivencia con la ex de su exmarido podría ser incómoda, pero todo lo contrario.

Desde su relación con Fernando Reina, la presentadora ha dejado claro que mantiene una excelente relación con Paola Carus, algo poco común en este tipo de dinámicas familiares. Galilea ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de mantener la armonía, especialmente cuando se tiene un hijo de por medio. Para ella, lo esencial es que su hijo crezca sabiendo que siempre tendrá el apoyo y amor de ambas familias, sin importar las diferencias previas entre los adultos.

La buena relación con la ex de su exesposo

La relación de Galilea Montijo con Paola Carus ha sido ejemplar. A pesar de que Paola fue la expareja de Fernando Reina y madre de sus hijos, la conductora de Hoy ha demostrado que es posible llevarse bien con la ex de su ex. Fue en un episodio de Netas divinas, Galilea compartió su visión sobre la importancia de fomentar buenas relaciones entre las exfamilias. Aseguró que le hubiera gustado que sus padres hubieran tenido una relación similar, para que ella, como niña, no se sintiera atrapada entre dos mundos diferentes.

“Es importante enseñarles a nuestros hijos que, aunque sus padres ya no estén juntos, siempre tendrán a su mamá, su papá y las personas que forman parte de sus vidas, como las nuevas parejas o los hijos de esas nuevas relaciones”, comentó Galilea. Este enfoque de convivencia armoniosa ha sido fundamental para ella, y parece haber calado hondo en su entorno familiar.

A lo largo de su vida, Galilea ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de mantener una familia unida, a pesar de los cambios que puedan surgir a lo largo del tiempo. En el caso de su hijo, la conductora busca crear un ambiente de comprensión y respeto mutuo entre todas las partes involucradas. Esta dinámica abierta y positiva le permite disfrutar de momentos especiales con su hijo, su novio y las personas que, aunque no sean parte directa de su vida amorosa, tienen un papel relevante en la crianza y bienestar de su hijo.

