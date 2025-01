Larry Hernández cuenta anécdota que vivió junto al Chino Ántrax: VIDEO

El cantante de corridos Larry Hernández volvió a dar de qué hablar al compartir en redes sociales una anécdota que vivió junto a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, conocido como el Chino Ántrax, uno de los sicarios más temidos del Cártel de Sinaloa. El intérprete, famoso por éxitos como El Baleado, no escatimó en detalles al relatar este encuentro que ocurrió durante una fiesta en Culiacán. Con un café en mano y en compañía de su esposa, Kenia Ontiveros, Larry recordó una fiesta que compartió con el sicario.

El video, publicado en su cuenta de TikTok, surgió como respuesta a un comentario de un usuario que afirmaba que el cantante había consumido sustancias ilegales en compañía del Chino Ántrax. Aunque Larry negó enfáticamente esta acusación, no dudó en narrar cómo terminó en esa fiesta y los momentos que vivió rodeado de figuras del crimen y otros artistas del regional mexicano.

Todo comenzó, según relató Larry Hernández, cuando se encontraba en Culiacán regalando un auto a uno de sus hermanos. En ese contexto, recibió una invitación que no pudo rechazar: "Me hablaron unos plebes para decirme que sabían que estaba en la ciudad", recordó. A pesar de estar vestido de forma casual, con shorts y en un estado que él mismo describió como "malón", accedió a asistir al evento, dejando claro que en situaciones como esa, el "sí" es prácticamente obligatorio.

La fiesta era para celebrar un cumpleaños y, entre los asistentes, se encontraban personajes de alto perfil, incluyendo al fallecido cantante Ariel Camacho y a Tony de “Otro Nivel”. Fue en esta reunión donde Larry escuchó por primera vez cantar a Camacho, una experiencia que describió como memorable.

Sin embargo, el momento más tenso de la noche ocurrió cuando interpretaron el tema “Gente VIP” el cual acababa de lanzar Larry. Durante su relato, Larry compartió que inicialmente se negó a cantar, pero la insistencia de Tony y, sobre todo, del propio Chino Ántrax, lo hicieron cambiar de opinión.

“Yo estaba sentado al lado del hombre… y me hace así mira, Kenia, por abajo, el antes mencionado (El Chino Antrax) y me dice: ‘Compa ve y cántelo’, y pues, ni modo de decir que no y ya pedí un traguito y pues ya no me pararon, estaba cante y cante”, confesó el cantante.