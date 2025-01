Yurem pasa bochornoso momento al pedir matrimonio en pleno concierto y ser rechazado | VIDEO

Yurem Rojas se volvió viral en TikTok por un video con el que dejó en shock a sus fanáticas, pues en éste se observa el instante en el que le pide matrimonio a Tay Rodzel en pleno concierto. Sin embargo, no fue la propuesta lo que atrapó la atención de los usuarios, sino la reacción de la cantante ya que lo rechazó ante miles de personas, quienes mostraron dudas ante la tierna propuesta del cantante.

Todo ocurrió durante uno de sus recientes conciertos mientras ambos interpretaban la canción "Dos enamorados” -que originalmente se hizo famosa en voz de Dulce María y Christian Chávez en RBD-, cuando de un momento a otro Yurem se arrodilla para abrir la caja y mostrarle el anillo a Rodzel, lo que generó gran alboroto entre los asistentes. Sin embargo, por el nerviosismo el cantante tiró la sortija y comenzó a buscarla de inmediato sin dejar de lado el espectáculo.

Yurem pasa bochornoso momento al pedir matrimonio en pleno concierto y ser rechazado. Foto: Captura de pantalla TikTok @tayderodzel

Entre risas, Tayde Rodríguez Preciado, como es el nombre de pila de la cantante, continuó cantando y se limitó a tomar el anillo mientras movía la cabeza con un gesto de negación. Pese a lo bochornoso del instante ante miles de personas, los artistas continuaron su presentación y poco antes de concluir se abrazan para bailar juntos demostrando el gran cariño que existe entre ellos.

Tay Rodzel habla sobre la propuesta de Yurem Rojas

El video fue compartido por Tayde Rodríguez en su cuenta de TikTok, donde compartió una serie de mensajes con los que reacciona a la propuesta de Yurem Rojas, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre el rechazo. La cantante expresó haberse sentido nerviosa por ver a su compañero de escena arrodillado frente a ella en pleno concierto, por lo que sólo pudo reaccionar con una sonrisa.

“Yo no podía cantar de la risa, me puse nerviosa. No me lo esperaba. No saben lo difícil que es controlar un ataque de risa mientras cantas”, escribió Tay Rodzel en el clip de lo que comenzó como un romántico momento y concluyó en uno de los más vergonzosos para el cantante.

Tayde Rodríguez asegura haberse sentido nerviosa ante la propuesta de Yurem Rojas. Foto: IG @tay.rodzel

Propuesta de matrimonio despierta dudas entre los fans

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos criticaron la reacción de Tay Rodze a la propuesta de Yurem, otros aseguraron que se trataba de una broma entre ellos ya que en otras ocasiones han jugado sobre el escenario tratando de ponerse nerviosos. Además, ninguno ha dado declaraciones sobre si existe un romance entre ellos que los lleve a dar el siguiente paso.

“Díganme que es broma, si fuera real pobre Yurem, lo mega bateó”, “¿Es en serio o era broma?”, “Ojalá sea broma, corre de ahí, Yurem”, “Sino lo quieres para esposo, no le hagas perder el tiempo y ya déjalo”, “Se lo besuquea y no quiere matrimonio, Yurem te envidio”, “Ay, Yurem, cómo se te ocurre”, “Y Yurem pensando: ‘Sí o no’”, “Le dicen ustedes o le digo yo, le decimos todos: amigo, date cuenta” y “Yurem estuvo enamorado de ella cuando aún no se formaba la banda”, fueron algunos de los comentarios en TikTok.

