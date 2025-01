Esta es la condición que Susana Zabaleta pone para casarse con Ricardo Pérez de “La Cotorrisa”: “sí hay anillo”

Desde que se confirmó la relación entre Susana Zabaleta, icónica cantante y actriz mexicana, y Ricardo Pérez, comediante y conductor del popular podcast La Cotorrisa, la pareja no ha dejado de acaparar los reflectores. La diferencia de edad entre ambos, así como la mezcla de sus mundos tan distintos, ha generado curiosidad, debates y una buena dosis de admiración. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente es la posibilidad de que den el siguiente paso en su relación: el matrimonio.

En entrevistas recientes, Susana no solo confirmó que lleva un anillo de Ricardo en su mano izquierda, sino que también reveló la peculiar condición que pondría para llegar al altar. Como siempre, su respuesta, llena de humor y sinceridad, reafirma el carisma que la caracteriza y la conexión única que tiene con su pareja.

A finales de 2024, comenzaron a circular fotografías de Susana luciendo un elegante anillo en su mano izquierda, lo que rápidamente desató rumores de un posible compromiso. Durante un encuentro con los medios, la cantante admitió que sí había recibido el anillo, aunque aclaró que no se trataba de un compromiso matrimonial tradicional. "Sí hay anillo, pero no hay boda", declaró con una sonrisa, dejando entrever que su postura sobre el matrimonio había cambiado con el tiempo.

La actriz explicó que, tras haber vivido un matrimonio anterior, no veía necesario repetir la experiencia. Además, aseguró que su decisión también estaba influenciada por el deseo de mantener una estabilidad emocional para sus hijos. Sin embargo, no dejó fuera del todo la posibilidad de una boda bajo una condición inusual, claro todo cargado del humor que la caracteriza.

Más allá de los rumores y las condiciones excéntricas, Zabaleta dejó claro que su relación con Ricardo Pérez es sólida y que se siente valorada como nunca antes. Durante una reciente entrevista en el programa Sale el Sol, la actriz habló con entusiasmo sobre el vínculo que comparte con el comediante.

"Él no tiene miedo; siempre que estamos juntos lo primero que me dice es 'Es un privilegio estar contigo, mi amor'. No ha habido un hombre en mi vida que me diga algo así", confesó.