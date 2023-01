Irina Baeva no quiere regresarle el anillo a Gabriel Soto, pues aún tiene la esperanza de recuperarlo

Desde hace algunos meses se ha rumoreado sobre la presunta separación de una de las parejas más polémicas de la farándula mexicana, se trata de Irina Baeva y Gabriel Soto quienes se enamoraron entre los años 2016 y 2017, desde entonces habían sido inseparables hasta este 2022, año en el que no se les vio juntos desde mayo y junio, meses en los que compartieron sus últimas fotografías juntos en redes sociales.

Como era de esperarse, los rumores sobre la ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva cada vez se hacían más fuertes y, aunque hasta la redacción de esta nota, ni el galán de telenovelas ni la rusa han confirmado su separación, ha salido a la luz la información que Irina no piensa regresarle el anillo de compromiso al actor pues aún tiene la esperanza que todo se arregle entre ellos.

El tema de los anillos de compromiso es todo un caos, pues mientras algunas mujeres aseguran que no se debe de regresar la joya cuando terminas tu compromiso y relación amorosa porque “es algo tuyo”, otras más aseguran que sí debes regresarlo esto para dar por terminado todo, incluyendo aquellas esperanzas para cualquiera de los dos involucrados, en retomar la relación.

Esto último al parecer lo está aplicando Irina Baeva, pues de acuerdo con la periodista Inés Moreno, la actriz de nacionalidad rusa pretende no regresar el anillo a Gabriel Soto, pues aún tiene la esperanza de que todo entre los dos se arregle y que el presunto romance que el actor tiene con su compañera Sara Corrales sea algo pasajero.

Foto: IG @irinabaeva

“los rumores apuntan a que Irina no lo quiere regresar (el anillo)…según la rusa todavía tiene esperanzas de regresar con Gabriel Soto, entonces dice: ‘si yo regreso el anillo es dar por finiquitado y hacer público este rompimiento’ y no lo quiere hacer porque tiene esperanzas que esto con Sara Corrales sea pasajero y no pase nada y Gabriel vuelva a echarle el ojo y decir esta es la mujer de mi vida”, dijo Inés Moreno en un video que compartió