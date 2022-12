Gabriel Soto ya tiene fecha para anunciar su ruptura de Irina Baeva y ¿su relación con Sara Corrales?

Gabriel Soto e Irina Baeva fueron una de las parejas más populares y polémicas de la pantalla, y es que todo inició por una supuesta infidelidad. Sin embargo, a pesar de que su relación salió a flote y hasta hubo rumores de boda, el amor parece haberse acabado y el actor estaría listo para anunciar a su nueva pareja.

Y es que, han pasado algunos meses desde que se especula que han terminado, ya que ninguno de los dos ha confirmado o negado la noticia. Algunos de sus seguidores han notado que no han sido vistos juntos, la última publicación de Gabriel Soto dedicada a su ex fue en octubre pasado.

Algunos medios han reportado que Gabriel Soto e Irina no se han pronunciado porque estarían bajo contrato laboral y su televisora no quiere que se vean envueltos en escándalos. Sin embargo, al iniciar el año los actores darían fin a un ciclo, pues el actor podría estar involucrado con una nueva compañera.

Gabriel Solo no puede iniciar una nueva relación hasta no anunciar su situación con Irina

De acuerdo con el reportero Gabriel Cuevas, Gabriel Solo hará pública su separación con Irina Baeva en enero. Ambos se habrían separado luego de que supuestamente le encontró mensajes con un exnovio, además de que la joven actriz no mostró interés en conocer a sus hijas, según contó VLA.

Además, ya se especula que Gabriel Soto se ha dado una nueva oportunidad en el amor con su compañera Sara Corrales, pero no han establecido ningún tipo de relación entre ellos que no sea la de ser amigos. Esto, debido a que no se ha hecho ofical su separación con Irina, reportó la misma fuente.

Por ello, se espera que en enero de a conocer un comunicado con Irina y pueda iniciar el 2023 con nueva pareja, pues se dice que ya ha conocido a sus hijas.