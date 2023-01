Gabriel Soto se ausentó de las grabaciones de 'Mi Camino es Amarte' ¡para festejarle su cumpleaños a Sara Corrales!

Me enteré de que Gabriel Soto se le hincó de rodillas a Nicandro Díaz, productor de 'Mi Camino es Amarte', para pedirle que no le diera llamado el pasado martes 27. Sí, en cuanto el protagonista de tal telenovela supo que el otro le daría libre ese día a Sara Corrales con motivo de su cumpleaños ¡se le hincó de rodillas para que a él también le diese descanso! Fue tan insistente su petición que Nicandro Díaz le concedió ausentarse de las grabaciones. Y gracias a dicho permiso Gabriel Soto, me cuenta un amigo de él, pasó junto a Sara Corrales el cumpleaños de esta ¡pues no cesa en su anhelo de conquistarla y conseguir que le «afloje»!

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

Se aproxima, el 11 del presente, el primer aniversario luctuoso de don TOMÁS MOJARRO el 'Valedor', periodista, escritor y maestro de lectura y redacción. Espero que Radio UNAM y Radio Centro, en donde fue titular de Domingo 7 y colaborador de Buenos Días, respectivamente, no pasen por alto dicha conmemoración.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

En su regreso a España, proveniente de París donde pasó Nochebuena y Año Nuevo, MARIO VARGAS LLOSA confirmó el fin de su noviazgo con Isabel Preysler. El premio Nobel de literatura, de 86 años, le declaró a los medios apostados a la afuera de su domicilio madrileño "quiero confirmar la entrevista que ha dado Isabel en ¡HOLA!", en referencia a las declaraciones que la socialité le dio a la publicación de prensa rosa anunciando el final definitivo de su relación.

¡QUÉ CAGADOTA!

Sigo insistiendo en que la «cagadota del 2022» la cometió Anette Cuburu el día que Aída Pierce estuvo de invitada en Venga la Alegría ¡y la confundió con Rosita Pelayo! ¡TOOOOOOOOONTA!

PAPARRUCHA

Mentira que Flor Rubio será panelista en la nueva temporada de La Casa de los Famosos. Medios «fusilanotas» y poco serios han informado que la periodista de espectáculos va a realizar tal función en el polémico «reality show» que pronto estará nuevamente al aire, pero eso es tan falso como el pelo rubio de Yuri. Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González no ha sido requerida por la producción de La Casa de los Famosos. La que sí es Larva Bozzo.

'VENGA LA ALEGRÍA' ESTRENA PRODUCTORA

Lo que anuncié antes que nadie en mi columna #SinLisonja del 09 de diciembre fue confirmado este día en Venga la Alegría: María Eugenia Silva es la nueva productora de dicho matutino. La exproductora asociada de Hoy, en la etapa que fue producido por el señor Reynaldo López, es desde hoy quien produce la revista matutina de TV Azteca.

SERÉ BREVE

Laura G salvó el pellejo. La susodicha se queda en la nueva temporada de Venga la Alegría.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Martes, miércoles y jueves participo en 'Sale el Sol'.

