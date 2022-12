Gabriel Soto ¡se ha enamorado de Sara Corrales!

Hace días mientras adquiriría en Jo Malone, la exclusiva marca inglesa de perfumes, un regalo para el intercambio navideño de Sale el Sol, la persona que me atendió en Palacio de Hierro tuvo a bien contarme que Gabriel Soto había estado ahí escogiendo una fragancia: "me pidió que lo asesorara para escoger el mejor perfume, pues era enfatizó, para una mujer muy especial". La anécdota me pareció interesante, pero más interesante me resultó descubrir a Sara Corrales ¡presumiendo antier en sus historias de Instagram unas hermosas flores (orquídeas) y un obsequio de Jo Malone! El hecho me dejó tan atónito que de inmediato comencé a hacer pesquisas con gente que trabaja en la telenovela Mi camino es amarte (en la que actúan el musculado actor y la bella colombiana). "Gabriel está pretendiendo ¡grueso! a Sara. Anda tan loquito por ella que diario le llegan a su camerino flores de parte de él", me cuentan mis informantes. ¡Iuuuuuuuu!

¡QUÉ CAGADOTA!

En uno de los videos informativos que Ana María Alvarado subió a su canal de YouTube dijo "en el cine ya han habido asaltos". ¡¡TACHE, Ana María!! Lo correcto es «ha habido» asaltos», no «han habido» asaltos. (MIRA EL VIDEO AL FINAL).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

TVE ha anunciado que este año ¡no será Anne Igartiburu sino Ana Obregón quien conduzca el programa con el que se da la bienvenida al Año Nuevo. La noticia ha sorprendido mucho, pues Anne había venido presentando dicho especial los recientes 17 años.

ES CANDIDATA A SER LA NUEVA PRODUCTORA DE 'VENGA LA ALEGRÍA'

Me entero que el nombre de María Eugenia Silva es uno de los que se barajan para producir la nueva temporada del matutino de Televisión Azteca. Ella tiene experiencia en ese tipo de formatos, pues fue productora asociada de Hoy (Televisa) en la época que el señor Reynaldo López era el productor general.

PRÓXIMAMENTE…

En febrero próximo Canal tlnovelas estrenará La sombra del pasado, melodrama protagonizado por Pablo Lyle (al que le vendrán muy bien las regalías que genere tal repetición). Será la primera vez que La Sombra del Pasado (realizada en 2014) se transmita en tlnovelas.

CONDOLENCIAS

Le envío el pésame a mi muy admirada LILA DOWNS por la muerte de su esposo, el músico Paul Cohen, ocurrida el miércoles en la ciudad de Oaxaca.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

La voz de Balún Canán, frecuencia que transmite en Comitán, Chiapas está celebrando 34 años al aire. La voz de Balún Canán es una estación perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio (IMER).

SERÉ BREVE

La conductora anda triste, pues sus jefes le han notificado que su «talk show» saldrá del aire por bajo rating.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.