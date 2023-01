'Venga la Alegría' sale del aire

Lamentablemente los conductores de la edición de fin de semana de Venga la Alegría se quedaron sin trabajo. Todo el reparto de dicho matutino recibió el cruento aviso "tus servicios ya no los necesitamos". Y es que el poderoso ejecutivo que sucedió a Sandra Smester, Adrián Ortega, decidió renovar al elenco, dejar únicamente a Alejandro Mariano Sirvent Barton y Olga Mariana Mafud, y estrenar nuevos presentadores. El último programa de los conductores de Venga la Alegría Fin de Semana es el de mañana (que se grabó hace semanas). La nueva temporada del matutino sabatino y dominical inicia el 07 de enero. Desconozco si mantenga su nombre o Televisión Azteca se lo cambie. Al casting para conducir el matutino de fines de semana de la televisora del Ajusco se presentó, me cuentan, Fernando Corona (que no tengo ni idea quién es). Seguro Rafael Serdan encontrará trabajo ¡y pronto!, pues en mi opinión él y Olga Mariana son, mejor dicho eran, lo único rescatable de Venga la Alegría Fin de Semana.

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

La relación sentimental de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa ha concluido tras ocho años de iniciarse. El noviazgo mediático entre la mujer de alta sociedad, de 71 años, y el Premio Nobel de Literatura, de 86, llegó a su final. Una persona cercana al escritor peruano le declaró a El País: "eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos".

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA BIS

Doña CONCHA VELASCO la eterna 'Chica Ye Ye' pasará Nochevieja y Año Nuevo en el hospital. La grande artista considerada, en España, Patrimonio Nacional se encuentra en un sanatorio de Madrid delicada de salud. Deseo que se mejore.

¡QUÉ CAGADOTA!

La cagadota del 2022 la cometió Anette Cuburu el día que Aída Pierce estuvo de invitada en Venga la Alegría ¡y la confundió con Rosita Pelayo! ¡TOOOOOOOOONTA!

La foto que Irina posteó en Nochebuena

DÉJATE DE «INOCENTADAS», IRINA BAEVA

En su «toxicidad» por hacerle creer a los medios de comunicación y público en general que sigue siendo novia de Gabriel Soto, Irina Baeva subió en Nochebuena una foto #polaroid en la que aparece con él. Su finalidad desde luego es continuar con su mentira, pues no quiere aceptar que dicha relación sentimental ¡terminó! Y es que, le informo, la foto en cuestión es vieja. Sí, la rusa quiere que imaginemos que pasó el 24 de diciembre con el protagonista de telenovelas ¡mostrando una imagen de ambos del 2019! La tal #polaroid corresponde a marzo de aquel año y a la ocasión que ella y él asistieron juntos a la entrega de Premios TVyNovelas. Si duda de mí le muestro un par de fotos que hallé tras echarme un clavado en el Instagram de Irina, subidas por ella en marzo del 2019, y en el que viste idéntico a como aparece acicalada en la #polaroid. Y si aún duda de lo que digo busque en YouTube la entrega de Premios TVyNovelas 2019 para que confirme que mi deducción no es equivocada.

Las fotos de marzo del 2019

SERÉ BREVE

La «marciana» se quedó vestida y alborotada. Ja, ja, ja, ja.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. ¡Feliz y atiborrado de salud 2023 tenga!