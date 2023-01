Mayeli Alonso revela por primera vez las razones que la llevaron a divorciarse de Lupillo Rivera

Fue en el año 2019 cuando se confirmó la separación de una de las parejas más estables del mundo de la música mexicana, se trata del matrimonio de Lupillo Rivera y su entonces esposa Mayeli Alonso quien se ha sabido ganar un lugar en el público, la ruptura se dio entre rumores de una posible infidelidad y de la práctica de un trío.

Fueron muchos los rumores que estaban alrededor de Lupillo Rivera y de Mayeli Alonso, sin embargo, ninguno de los dos había salido a dar detalles de su separación, pero finalmente este martes 3 de enero, la protagonista de “Rica, Famosa, Latina” reveló lo que la llevó a separarse de “El toro del corrido”.

Fue durante una transmisión en vivo en sus redes sociales que Mayeli Alonso habló por primera vez de las razones que la llevaron a dar por terminado su matrimonio con Lupillo Rivera, la también empresaria recordó ese duro momento al borde de las lágrimas, pues evidentemente es un tema que sigue doliendo, ya que asegura que cuando tomó la decisión de irse de la casa en la que vivía con el padre de sus hijos se fue muy enamorada y herida.

Eso sí, Mayeli aclaró que su separación no se debió a la práctica del famoso trío, pues asegura que aunque eso sí sucedió, eso pasó cuándo su matrimonio estaba en el mejor momento, pues ella y Lupillo exploraron su sexualidad y ambos estaban muy enamorados y satisfechos en todos los aspectos de su vida.

Sin embargo, el quiebre de su relación vino cuando una supuesta amiga de Mayeli comenzó a meterle ideas a Lupillo pues ésta le dijo que la empresaria había recibido flores por parte del cirujano que la había operado, esto provocó la desconfianza del “Toro del corrido”, por lo que éste comenzó a tratar de investigar a quién le daba like Mayeli en sus redes sociales e incluso en una ocasión le revisó el celular.

“Me acuerdo que me pidió mi celular, me dijo: ‘dame tu celular, quiero ver tu celular’, y yo ¿qué quieres?, y le di mi celular, así se lo dí y se lo abrí, no encontró nada, nada”, recuerda Mayeli Alonso