VIDEO | Mayeli Alonso ex de Lupillo Rivera recuerda con tristeza cuando se quedó sin un peso: “Me he levantado de las cenizas”

Mayeli Alonso se ha consagrado como una de las mujeres más guapas del espectáculo, su fama empezó cuando era pareja de Lupillo Rivera y una de las mejores amigas de la “Diva de la Banda” Jenni Rivera, pero la celebridad también ha brillado con luz propia y desde hace algunos años empezó una carrera artística en redes sociales y como empresaria.

En uno de los videos que compartió desde Instagram y TikTok, Mayeli Alonso recordó que no siempre tuvo la riqueza y el poder que ahora presume, ya que hubo momentos de su vida en el que no tenía ni un solo peso y luchó para sacar adelante a sus hijos.

“Sí yo sé que Dios está conmigo y siempre lo va a estar, en los momentos más oscuros de mi vida, en donde me he quedado sin un puto peso, así se los digo gente, se los juro por mi padre que murió, me he llegado a quedar sin un puto peso por pagar mamadas que la pinche gente malagradecida me pone y me he levantado de las cenizas”, describió la famosa.

Otra de las cosas que aseguró es que no tiene miedo a quedarse en la pobreza porque siempre ha trabajado, cabe destacar que Mayeli Alonso fue una de las participantes en el reality show “La Casa de los Famosos 2” y es una integrante recurrente de la serie “Rica, Famosa, Latina”.

IG/mayelialonsooficial

Mayeli Alonso y su amistad con Jenni Rivera

En el aniversario luctuoso de Jenni Rivera en el que se conmemoraron 10 años de la partida de la estrella grupera, Mayeli Alonso recordó con emoción la vez que su entonces cuñada la visitó para mostrarle una de las canciones que escribió y en la que le dedicó una de las estrofas.

Corresponde a la pieza “Parrandera, Rebelde y Atrevida”, uno de los himnos que dejó en el repertorio la “gran señora”. "Jenni y yo teníamos una química muy especial, más en las borracheras, no sé por qué, me dedicó una canción, puso mi nombre, fue un regalo que ella me dio, ella fue y me la llevó a mi casa, me puso la canción en la oficina recuerdo y me dijo ‘quiero que escuches algo que te dedico y que me acuerdo mucho de ti’ a ella le encantaba el desmadre”, recordó Mayeli Alonso en una charla con Pepe Garza.

Seguir leyendo

Mayeli Alonso lanza al mar a compañera de "Rica, famosa, latina" : "Aprendan a no meterse con los hijos"