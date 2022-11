La Casa de los Famosos: ¿Wendy Guevara de "Las perdidas" fue confirmada para la nueva temporada?, esto sabemos

Sin duda alguna, los realities shows se han convertido en el formato favorito de los televidentes, en especial si están involucrados algunos famosos pues les gusta verlos fuera de su zona de confort y conocer cómo son en realidad y no detrás de un personaje, por lo que programas como “La Casa de los Famosos” ha sido todo un éxito, no por nada ya se prepara su tercer temporada.

Aunque ya está confirmada esta tercer temporada de este polémico reality show, hasta el momento no se tiene conocimiento sobre cuándo será el arranque de éste, tampoco se han confirmado los y las integrantes de esta edición, sin embargo, en redes sociales ya se han filtrado algunos e incluso amigos cercanos a estos posibles participantes han cometido la indiscreción de confirmarlo, tal es el caso de Wendy Guevara de “Las Pérdidas”.

¿Wendy va a La Casa de los Famosos?

Fue hace unos días que en la cuenta de twitter de la experta en tema de espectáculos, en especial de realities shows conocida como “La Comadrita” compartió una fotografía de Wendy Guevara en donde cuestionaba si ésta sería parte de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

Ante esta especulación, seguidores de la influencer comenzaron a mostrar su apoyo en los comentarios, sin embargo, lo que llamó la atención fue el comentario de Evelin quien es una de las mejores amigas de Wendy y que también es muy conocida pues por lo regular aparece en los videos de la integrante de “Las Pérdidas”.

¿Qué decía el comentario de Evelin?, pues la joven habría confirmado las especulaciones mostrando su total apoyo a su amiga con un “Con todo el apoyo desde afuera amiga @soywendywevara93 con todooo”, escribió.

Foto: Captura de pantalla

Pese a este comentario, Wendy no ha salido a confirmar ni tampoco a negar dicha información, por lo que no queda de otra más que esperar a que sea la producción quien se encargue de revelar si será parte o no de la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”.

¿Qué famosos estarán en la tercera temporada?

Además de Wendy Guevara, se han filtrado algunos de los nombres de famosos que podrían participar en esta tercera edición del polémico reality show tales como:

Marjorie de Sousa | actriz

Alfredo Adame | actor y conductor

Erika Buenfil | actriz

Ninel Conde | actriz

Dania Méndez | influencer

Poncho De Nigris | influencer

Frida Sofía Guzmán | cantante

Esos son algunos de los nombres de los famosos que se han filtrado en redes sociales y que presuntamente podrían participar en la tercera temporada de “La Casa de los Famosos”, cabe mencionar que en la primera edición resultaron ganadoras del primer lugar Alicia Machado, mientras que en segundo lugar estuvo Manelyk; en la segunda edición la ganadora fue Ivonne Montero.

