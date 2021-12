Integrante de "Las Perdidas" atropella a un hombre y así lo compartió en redes sociales | VIDEO

Hablar de ser exitoso en redes sociales es inevitable no mencionar a “Las perdidas” y Kimberly "La más preciosa" quienes se han convertido en las transexuales favoritas del público desde su aparición en aquel famoso video en donde fueron bautizadas por los usuarios de redes sociales como “las perdidas”, sin embargo, toda exposición pública conlleva responsabilidades y que todo lo bueno o malo que te suceda sea expuesto en internet.

Tal y como le sucedió a Paolita Suárez una de “Las perdidas” quien por medio de su cuenta de instagram compartió que este fin de semana sufrió un accidente en donde puso la vida de un tercer involucrado.

Pese a que la propia Paolita Suárez compartió lo que sucedió en su instagram oficial, las historias fueron eliminadas poco tiempo después pero alguien tuvo la osadía de guardarlas y compartirlas en Tiktok y YouTube.

De acuerdo con la propia Paolita, ella venía manejando sobre bulevar Hilario López Mateos su camioneta cuando de repente un hombre se le atravesó y por más que quiso frenar no pudo evitar atropellar a un joven.

La integrante de Las Perdidas reveló que una ambulancia llegó al lugar del accidente para llevarse al joven que atropelló y revisar que no tuviera ningún tipo de lesión que comprometa su vida.

“Se me atravesó un chavo en la camioneta y yo frené lo que yo pude y pues haber como sale todo esto, les estoy explicando todo esto y pues si ya no les explico es por que ya no me permitieron el celular”, dijo Paolita durante uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram oficial