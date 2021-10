¿Qué pasó con Kimberly “La más preciosa” de Las perdidas y su liposucción? Esto es lo que se sabe

Hace algunos días, Kimberly Irene “La más preciosa”, conocida por ser otra de las integrantes de Las perdidas junto con Wendy Guevara se sometió a una cirugía estética en donde se puso implantes mamarios y le realizaron una liposucción, sin embargo, la influencer alarmó a sus seguidores pues tuvo que regresar al hospital.

Y es que en redes sociales, salió un video en donde el cirujano que le practicó los procedimientos estéticos a Kimberly reveló que la influencer tuvo problemas con su postoperatorio debido a que la influencer consumió sustancias indebidas antes de entrar al quirófano.

Aunque fueron muchas las versiones sobre si Kimberly había regresado al hospital debido a fallas en las cirugías, éstas fueron desmentidas por el cirujano Ángel Franco quien dijo que tanto los implantes como la liposucción realizada a la influencer estaban en perfectas condiciones, sin embargo, lo que llevó a Kim a regresar al hospital fue un cuadro de abstinencia.

“Habíamos tratado de manejar esto de manera muy prudente, de manera muy confidencial sin embargo es importante que sepan lo que está cursando Kimberly es con un síndrome de abstinencia, sin que ella nos dijera que estaba consumiendo algún tipo de sustancia que no es buena para la salud e incluso la consumió por última vez el domingo, antes de acudir directo a su procedimiento, ella se operó el martes, esto no nos lo dijo, no nos enteró al equipo quirúrgico, incluso cuando se le preguntó específicamente en la historia clínica, ella lo omitió, no nos dijo tampoco el tipo de… se podría decir adicción que ella estaba cursando y es por eso que la evolución postoperatoria, no ha sido del todo satisfactoria”, dijo el cirujano Ángel Franco en el video que circula en redes sociales.