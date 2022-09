Wendy Guevara, de "Las Perdidas", exhibe acto de discriminación en Los Cabos

Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, quien viajó a Los Cabos por motivos de trabajo, decidió ir al área de albercas del hotel donde se hospedó para comer, y todo iba bien hasta que el mesero que la atendió la llamó: caballero.

Wendy Guevara llegó a Los Cabos directo de Colombia, y lo primero que hizo luego de descansar fue ordenar un ceviche, el cual le sirvió un mesero que se portó amable con la youtuber leonesa, pero todo cambió cuando la llamó “caballero”.

Mira, te traje una salsita de esas”, le dice el mesero, al tiempo que ella se disculpa por pedirle bebidas especiales, a lo que él le responde que está para servirle.

El momento quedó grabado en el en vivo que la generadora de contenidos hacía en ese momento. Le preguntó si el cóctel de mariscos que le llevó era fresco y el mesero enseguida le respondió con un: “caballero, usted pruébelo y me dice” y ella no pudo evitar poner cara de sorpresa.

Mientras, él se retiró, pero antes, amablemente, le dijo que enseguida le llevaba el refresco que pidió. Ella siguió atónita, pues aunque ella misma ha expresado que no se considera una mujer, le gusta resaltar su feminidad como chica trans.

“Chale, todo iba bien hasta que el señor me dijo caballero, yo me sentía realizada aquí en Los Cabos, en la alberca, sintiéndome muy perra, nice y cargando un cóctel hasta que el señor me dijo: ‘caballero, pruébelo’, qué no me vio”, cuestionó una Wendy Guevara confundida

* El momento ocurrió en el minuto 27:39

