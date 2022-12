La famosa canción que Jenni Rivera le dedicó a Mayeli Alonso cuando era su cuñada

Todas las canciones que Jenni Rivera hizo famosas llevan un poder especial para el reconocimiento femenino, aunque hablen de dolor o de pasionales encuentros, la “Diva de la Banda” le dio voz a millones de mujeres que con sus canciones se sentían identificadas, e incluso algunas personas que fueron muy cercanas a ella tienen el honor de ser reconocidos en alguno de sus versos.

Tal es el caso de Mayeli Alonso, quien fue la esposa de Lupillo Rivera, hermano de Jenni, las estrellas tuvieron muy buena química y es por lo que la “gran señora" quiso regalarle una de sus piezas, se trata de “Parrandera, rebelde y atrevida”, que precisamente describe a una persona con identidad propia, con gusto por las fiestas y los hombres, con la libertad y poder de decidir lo que quiere para su vida.

“Y órale Mayeli Alonso, y arriba las mujeres bravas de Benito Juárez, Chihuahua, cuñada”, dice en uno de los fragmentos de la canción que es de las más escuchadas de Rivera.

Además, la integrante de “Rica, Famosa, Latina” ha dejado claro que la letra va dirigida especialmente para su forma de ser, y lo reafirmó en un encuentro que tuvo con el productor Pepe Garza, quien hizo un programa especial para conmemorar los 10 años de muerte de la estrella grupera.

“Le encantaba que yo anduviera de parranda con ella y eso es algo que nunca he dicho, pero Jenni y yo teníamos una química muy especial, más en las borracheras, no sé por qué, me dedicó una canción, puso mi nombre, fue un regalo que ella me dio, ella fue y me la llevó a mi casa, me puso la canción en la oficina recuerdo y me dijo ‘quiero que escuches algo que te dedico y que me acuerdo mucho de ti’ a ella le encantaba el desmadre”, dijo a Pepe Garza.

En la actualidad

Cuando Mayeli Alonso tuvo un breve, pero significativo paso por “La casa de los famosos 2”, ahí la celebridad mencionó que su amiga Jenni Rivera estaba muy preocupada por su seguridad y que incluso por una semana antes de que su avión cayera, la cantante acudió a un evento de Lupillo y ahí se sinceró sobre el miedo que tenía.

“Recuerdo que cuando salió de ahí, era mi cumpleaños y se metió al camerino y todos se salieron y se quedaron ella y él y mi mamá y yo y le dijo cosas tan cabronas y tan culeras que le habían pasado y que le hicieron a ella que Lupillo se vómito y dijo: ‘¿Qué no puedo creer lo que me estás diciendo? Y ella: ‘sí y tengo miedo’” y esto y esto lo otro” aseguró la exesposa de Rivera.

Forma parte de "Rica, famosa, latina". IG/mayelialonsooficial

