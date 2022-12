Jenni Rivera tenía amenazas de muerte, así lo confesó Pepe Garza uno de los mejores amigos de la “Diva de la Banda”

La mañana del 9 de diciembre del 2012 México y en mundo entero se despertó con la triste noticia sobre el fallecimiento de Jenni Rivera, la llamada “Diva de la banda” había caído desde el avión en donde viajaba junto a su equipo después de ofrecer lo que fuera su último concierto en Monterrey, Nuevo León.

Ahora en pleno 2022 han pasado 10 años desde que Jenni Rivera ya no está, pero la gente y en especial sus seguidores siguen recordando su legado, sus canciones y la gran mujer que aseguran que fue, pues siempre estaba al pendiente de sus hijos, de sus padres, hermanos y del público que apoyó su música.

Uno de los personajes más cercanos a Jenni Rivera es Pepe Garza, productor musical, compositor, locutor y conductor quien habló sobre la relación que tenía con la originaria de “Playa Larga”, California. El famoso aseguró que antes de que su amiga partiera tuvo una plática con la famosa y que le confesó que estaba amenazada de muerte.

Pepe Garza describió que el caso de Jenni Rivera ni a un escritor de película se le hubiera ocurrido todo tal cual, y como pasó, pues además del trágico accidente aéreo también dejó grabada una canción que se titula "Cuando muere una dama”, en donde se dan algunos detalles que la cantante quiere para su funeral.

El creador de “Pepe's Office” dijo que después de que le informaron sobre el deceso de su amiga, se puso muy mal de salud pues no creía lo que había sucedido y hasta pensó que se iba a desmayar ya que fue mucho el dolor por la impresión de que había estado con ella platicando días atrás, y ella le confesó algunas fuertes declaraciones.

“Inmediatamente me acordé de la entrevista que yo tenía grabada, yo había grabado una entrevista donde ella me decía que la querían matar, que el FBI le habló para que se cuidara, entonces me acordé”, dijo Pepe y después describió cómo protegió el disco en el que estaba ese video.