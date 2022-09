Lupillo Rivera manda consejo a Christian Nodal para que olvide a Belinda

Fue en el año 2019 cuando Lupillo Rivera y Belinda se conocieron en La Voz Azteca, reality show en el que ambos estaban como coaches, comenzaron a salir como amigos pero el flechazo entre los dos se dio, aunque no confirmaron su romance, meses después cuando ya habían terminado fue “El toro del corrido” quien reveló que sí había tenido una relación amorosa con la intérprete de “Sapito”, ahí el hermano de Jenni Rivera dijo que la rubia era la mujer a quien más había amado.

Tras estas declaraciones, tan solo unos meses después, en pleno 2020 Belinda nuevamente se dio una oportunidad en el amor, esta vez con Christian Nodal con quien estuvo a punto de llegar al altar, pero de un momento a otro todo el amor que se tuvieron terminó y la relación y compromiso matrimonial llegó a su fin.

Para nadie es un secreto que Christian Nodal ha sido el más afectado de los dos tras la ruptura sentimental con Belinda, es por eso que durante el programa Pinky Promise en el que estuvo como invitado Lupillo Rivera fue cuestionado por una seguidora de la emisión sobre “¿qué consejo le daría a Nodal para superar su ruptura?".

Tras leer la pregunta, Lupillo Rivera, Gerardo Ortíz y Karla Díaz no pudieron controlar la risa por lo que “El toro del corrido” se sonrojó y aunque estuvo a punto de no responder, finalmente lo hizo, al principio en un tono nervioso pero luego se escuchó muy sincero con quien en su momento fue su rival de amores.

Debido al nerviosismo de Lupillo Rivera para responder dicho cuestionamiento Gerardo Ortíz y Karla Díaz quisieron hacer más ameno el momento por lo que la integrante del grupo JNS le ayudó al hermano de Jenni Rivera al decir que siempre las terapias son buena opción o ya algo más divertido que ambos cantantes podrían agarrar una buena borrachera.

Ante esto Lupillo se dispuso a contestar y comenzó con un: “¿Yo qué chingados le voy a decir al vato?, ¿Yo que puedo decirle?”, sin embargo, siguió con la respuesta en un tono más serio y hasta amigable.

“...yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, que tenemos los compositores, los cantantes es dedicarnos a nuestro talento, dedicarnos a eso, ahí es donde te desahogas, ahí es donde tu lloras solo, ahí es donde tú compones, ahí es donde sacas todas las tristezas que traigas dentro de tí y que nadie te vea, que nadie te vea, yo he estado en un closet oscuro horas y sale todo, llorar a gusto, no tienes que pistear, no tienes nada, osea simplemente quererte tu y dedicarte a lo tuyo y van a salir cosas muy cabronas que no puedes hacer cuando estas bueno y sano como quien dicen, salen cosas y composiciones que dices ¿cuándo compuse esta rola? o ¿cómo canté esta canción de esta manera? y eso es lo más saludable para cualquier persona, especialmente los artistas”, dijo Lupillo Rivera