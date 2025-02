Al rescate de Pemex

El Doctor Patán, optimista como es siempre que se habla de la 4T, está francamente preocupado por el destino de Pemex, y, en consecuencia, por el de las finanzas públicas, o sea, hay que decirlo, del país mismo. Lee aquí su Doctor de cabecera que Petróleos, como la CFE, podrá cancelar los pagos a sus acreedores si su situación se vuelve crítica.

Esto es, hacerlo con la ley en la mano, ya no solo de facto como hasta ahora. Pues sí: la patria es primero, y no seré yo el que se ponga a lamentarse por los destinos de los capitalistas perversos que proveen a la empresa de todos los mexicanos, ese futuro cuerno de la abundancia, pero, si consideras que la referida empresa va a seguir necesitando determinados insumos para producir, y que los empresarios se la van a pensar dos veces, o tres, o 15, antes de venderle, o sea regalarle, un tornillo, estarás de acuerdo en que algo suena muy mal ahí.

Lo peor es que su doctor no es muy ducho que digamos en números y esas cosas, pero tiene la impresión de que, justamente, la situación ya se volvió crítica. Vaya, que leer que las pérdidas de Pemex, durante el sexenio del Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo (EQPMPDM), llegaron a los 70 mil millones de dólares, y que su producción anda en niveles de los años 70, pues no es como para salir a bailar a las calles.

Así que, me parece, es momento, ya, hoy, de un plan de emergencia, y ahí mi pesimismo: no se me ocurre nada. No veo por dónde. ¿Filas de pueblo bueno donando que los pollos que crió en el patio a sugerencia del EQPMPDM, que una canasta de taquitos sudados, que los 20 pesitos que le sobraron de la lana de Jóvenes Sembrando? O sea, sí, porque lo simbólico es muy emocionante, pero no creo que así lleguemos a la cifra mágica de los 70 mil millones, más lo que se ocupe en adelante. Necesitamos otra fuente de financiamiento.

Sé lo que me van a decir: que colaboren nuestros aliados más entrañables, los del crimen organizado. No es mala idea. Son pueblo y mega aman a la 4T. El problema es que andamos bajo la mirada escrutadora de Trump, Marco Rubio y los aviones espía, así que no podemos acercarnos a ese cuerno de la abundancia para subvencionar al otro eventual cuerno de la abundancia.

En fin, que estoy alicaído. Lo único que se me ocurre es reunir para una lluvia de ideas a las grandes mentes del morenismo, desde científicas brillantísimas como mi María Elena, hasta gestores re buenos como mi Octavio, hasta inversionistas de grandes luces como el licenciado Bartlett, hasta jóvenes emprendedores como los primos de mis bodocones (insisto: qué chulada de trajes de charrería). Seguro sale algo de ahí. Lo nuestro, lo de este movimiento, es pensar fuera de la caja. Nada que se parezca a la inteligencia humana.

Si no sale nada, siempre podemos cantar el himno nacional.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

EEZ