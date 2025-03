Selena Gomez hace un homenaje a la icónica canción "El muchacho de los ojos tristes" de Jeanette

La colaboración musical entre Selena Gomez y Benny Blanco se ha convertido en uno de los materiales discográficos más esperados del año, pues 4 meses después de anunciar su compromiso, la pareja lanzó el álbum "I Said I Love You First", un trabajo que cuenta con un total de 14 canciones y, de acuerdo con la cantante, se caracteriza por ser una obra íntima en la que la producción recae completamente en las manos de Benny Blanco, quien además de ser el productor del disco, también es coautor de varias de las canciones.

Uno de los aspectos más destacados del álbum es su capacidad para mezclar diferentes géneros y emociones, con letras que oscilan entre la melancolía, el amor y la reflexión. Entre los temas más queridos se encuentran "Sunset Blvd", un tema que captura la esencia de la primera cita de la pareja; y "Call Me When You Break Up", una canción en la que Selena Gomez colabora con Gracie Abrams, hija del reconocido director de cine J.J. Abrams.

Sin embargo, uno de los temas que atrajo la atención de sus fans en Latinoamérica es "Ojos Tristes", una canción que rinde homenaje a la icónica canción "El muchacho de los ojos tristes", interpretada por Jeanette en 1981. La versión de Gomez y Blanco trae una nueva interpretación de este clásico de la música en español, que se fusiona con un estilo contemporáneo y personal, dotando de una nueva vida a la pieza original.

De esta forma, "Ojos Tristes" se encuentra inspirada en "El muchacho de los ojos tristes", que Jeanette popularizó; compuesta por Manuel Alejandro, esta canción se convirtió rápidamente en un clásico del pop en español y sigue siendo una de las más queridas por las y los amantes de las baladas ochenteras.

En esta nueva versión, Selena Gomez se une a Benny Blanco con una propuesta en la que logran mantener la esencia del tema original, pero adaptándola al estilo musical contemporáneo, fusionando sonidos de pop alternativo con toques de música electrónica. Esta reinvención no solo rinde homenaje a la canción original, sino que también agrega una nueva capa emocional a la pieza, atrayendo tanto a fans de la música clásica en español como a los de la nueva ola de artistas pop internacionales.

Y por si esto no fuera poco, "Ojos Tristes" cuenta con la exclusiva colaboración de María Zardoya, vocalista de la banda The Marías, quien con su voz logró aportar un valor añadido al tema. Zardoya, conocida por su estilo único que mezcla indie, jazz y música latina, aporta su distintiva voz al tema.

Además, su colaboración no solo es un guiño a las nuevas generaciones, sino también a la influencia de la música latina en el panorama internacional actual. Es así como con el lanzamiento de "I Said I Love You First", Selena Gomez continúa consolidando su lugar en la música internacional. Con su capacidad para reinventarse y experimentar con nuevos sonidos, la cantante logra mantener su relevancia tanto para sus seguidores más jóvenes como para aquellos que la acompañan desde sus inicios en la música.

Lloviendo en otoño

Y ahora son los míos

Como cambió, amor

Felices éramos los dos

Y ahora lloro, por Dios

Tristeza en mi amaneció

El muchacho de los ojos tristes

Vive solo y necesita amor

Como el aire necesita verme

Como el sol lo necesito yo

El muchacho de los ojos tristes

Ha encontrado al fin una razón

Para hacer que su mirada ría

Con mis besos y mi gran amor

The boy with the sad eyes

Lives alone and needs love

Like the air, he needs to see me

Like the sun, I need him.