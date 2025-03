Detalles de la denuncia de Cruz Azul ante la FIFA a Martin Anselmi

Cruz Azul y Martín Anselmi todavía no terminan con los temas pendientes. Para ser más precisos, con la salida de forma repentina y, en teoría, si previo aviso a Portugal. Ahora, después de dos meses desde que el argentino dejó la Noria se confirmó que el caso ya fue llevado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) por parte del club de la Liga Mx. Se tiene que recordar que, aunque no estaba de acuerdo con el "abandono" de Anselmi del club, Cruz Azul tenía que recibir dinero por su salida, mismo que no habría recibido todavía.

Después de dos meses de la partida de Martín de Cruz Azul, la directiva de la Máquina habría denunciado de manera formal lo ocurrido con el argentino ante la FIFA. La denuncia se realizó ante la Cámara del Estatuto del Jugador, una rama del organismo rector del futbol mundial que se encarga de solucionar algunas situaciones contractuales de futbolistas y técnicos. En otras palabras, serán los encargados de poner fin a lo ocurrido entre los de la Noria y Anselmi.

El equipo cruzazulino habría presentado un amplio expediente con pruebas para que la FIFA pueda meterse de lleno con el caso de la salida de Martín Anselmi. La Máquina presentó el contrato que se tenía registrado ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y las leyes de trabajo que rigen a México para que puedan comenzar con la investigación, según información de WDeportes.

Anselmi habría actuado sin avisarle a Cruz Azul (IG: martinanselmidt)

Los detalles de la denuncia de Cruz Azul ante la FIFA por el caso de Anselmi

Como ya se mencionó, el Cruz Azul compartió toda la documentación que consideró pertinente ante la Cámara del Estatuto del Jugador para que puedan comenzar con la investigación y llegar a una resolución lo antes posible. Los contratos de Anselmi registrados ante al FMF y las leyes mexicanas en términos de trabajo fueron algunos de los elementos que se encontraban dentro del expediente que se presentó ante la FIFA.

Dentro de la documentación presentada, la Máquina también presentó la investigación interna que demostraría que el técnico empezó a negociar con el Porto por cuenta propia, para ser más precisos, antes de que el club de los Dragones se comunicaran con los de la Noria para mostrar el interés por el técnico argentino.

Si se sigue la línea de que comenzó a actuar por su cuenta y sin previo aviso ante la directiva cementara, Martín habría incurrido en prácticas anómalas tanto en el equipo de la Noria como en la Federación Mexicana de Futbol. Esto sería uno de los fundamentos más importantes por los que estarían exigiendo que el argentino pague varios millones de dólares a la institución mexicana.

Cruz Azul presentó un expediente bastante amplio ante la FIFA (IG: martinanselmidt)

¿Qué exige Cruz Azul a la FIFA?

El club de la Noria estaría reclamando el pago de la cláusula de recesión de Anselmi. En un inicio se le había solicitado al club luso, quienes debían pagar entre 3 y 5 millones de dólares para hacerse con los servicios del estratega argentino. Ahora, después de llevar el caso ante la FIFA, el Cruz Azul habría exigido que fuera el propio Martín el que pague el dinero que se le debe por su salida. El motivo por el que exigirían al sudamericano.

Cruz Azul no sólo estaría cobrando el pago de los 5 millones de dólares que se le solicitó al Porto, sino que también estaría incluyendo los atrasos en los pagos y la forma ilícita en la que se desvinculó del club. En las información se habría dejado claro que no se firmó un documento en el que se pone fin a la relación laboral entre los de la Noria y el argentino.