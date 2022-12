Daniela Luján revive pleito con Belinda al revelar su primera decepción artística

Daniela Luján y Belinda siempre han estado relacionadas debido a la supuesta "enemistad" que tuvieron cuando eran niñas después de la telenovela infantil "Cómplices al rescate". Aunque la protagonista de "Una familia de 10" ha dejado claro que actualmente no tiene ningún problema con la cantante y actriz, recientemente se revivió el pleito entre ambas, pues reveló que la intérprete de "Ángel" forma parte de su primera decepción artística.

Luján comenzó su carrera en 1993 cuando era tan sólo una niña al participar en "Plaza Sésamo", después estuvo en diferentes telenovelas, pero fue con los estelares de "Luz Clarita" y "El diario de Daniela", que su carrera como actriz infantil se consolidó. Por su parte, Belinda empezó a trabajar en el año 2000, con los papales principales de "Amigos x siempre" y "Aventuras en el tiempo", fue así que consiguió el protagónico de "Cómplices al rescate", melodrama que le generó una "rivalidad" con Daniela.

""Cómplices al rescate" desató los rumores de rivalidad entre Belinda y Daniela Luján Foto: Especial

Daniela Luján se llevó su primera decepción por culpa de Belinda

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz, de 34 años, platicó sobre la supuesta enemistad que tiene con Belinda y explicó que es algo que inventaron los medios, pues ellas no han tenido la oportunidad de interactuar. Sin embargo, lo que sí reveló es que la cantante de "Bella traición" fue parte de su primera decepción actoral de forma indirecta, debido a que aparentemente ella sería la protagonista de la telenovela del 2002.

"Llegué de la escuela un día, y viendo un programa de chismes, estaba Belinda con los libretos dando una entrevista que iba a hacer la telenovela, yo tendría unos 13 o 14 años y fue como ‘no entiendo, no entiendo, ¿cómo?', yo creo que esa fue la primera decepción del medio artístico", indicó en la conversación al recordar que supuestamente ella iba a quedar en el papel de Silvana y Mariana, personajes que interpretó Belinda, pero no por mucho tiempo, ya que después se salió del proyecto.

Daniela Luján reconoció que no le confirmaron que ella sería la protagonista de la telenovela infantil, sin embargo, sí fue muy impactante ver a la cantante de "Sapito" preparándose para hacer a los personajes. No obstante, cuando Beli, como le dicen de cariño, dejó la historia debido a sus compromisos como solista, y le llamaron no dudó en tomar el reto, el cual era complicado ya que tenía miedo que la gente la rechazara, pero por el contario tuvo mucho éxito.

En relación al supuesto "pleito" que tiene con Belinda desde aquel momento, Daniela aseguró que no tiene ningún conflicto con la actriz, de hecho reconoció que es una artista talentosa. Además, apuntó que es un "chisme" que crearon los medios de comunicación, debido a que ella no conoce a su compañera, quien actualmente regresó a los escenarios con la serie de Netflix, "Bienvenidos a Edén".

"En la vida he hablado mal de Belinda, me parece una mujer muy trabajadora, muy inteligente, muy talentosa, y que por 'Cómplices al rescate' nos quisieron poner ahí (en contra), pero ni nos conocemos", aseguró la actriz que sigue sumando éxitos con su personaje de "Gaby" en la serie "¿Tú crees?", spin off de "Una familia de 10", en la que ha estado por varios años y ha logrado volver a conquistar al público con su carisma.

SIGUE LEYENDO:

Desde la cama, Daniela Luján hace olvidar a Belinda con esta FOTO