VIDEO: Majo Aguilar canta sin pista y su voz es verdaderamente hermosa

Sin duda alguna, al hablar de talento es inevitable mencionar a una de las dinastías de la música mexicana más importantes y ellos son los Aguilar, en especial en esta ocasión te contaremos sobre Majo Aguilar, quien es nieta de Don Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Majo Aguilar se ha convertido en una de las cantantes favoritas de la música mexicana, pues sus seguidores aseguran que físicamente es igualita a su famosa y hermosa abuela Flor Silvestre, incluso aseguran que su voz es muy parecida.

Debido a lo anterior es que muchos seguidores de Majo Aguilar halagan la voz de la nieta de Flor Silvestre, es por eso que la misma intérprete de temas como “Amor ilegal”, decidió consentir a sus fans con una muestra de su voz “al natural”.

Tal y como lo mencionamos anteriormente, fue por medio de sus redes sociales que Majo Aguilar compartió un breve video en donde interpreta un clásico tema sin acompañamiento de ningún tipo de instrumento músical.

El tema que cantó Majo fue “Échame a mí la culpa”, canción que se ha hecho famosa en voz de Luis Miguel pero que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar ha presentado en sus shows y que ha resultado todo un éxito.

Debido a esto, Majo Aguilar decidió consentir a sus fans cantándoles este tema y ellos lo agradecieron pues aseguran que hasta se les enchina la piel de tan solo escucharla.

Aunque en un inicio pensó en no cantar música mexicana pues “toda su familia se dedica a eso”, la realidad es que a ella desde pequeña es lo que le ha gustado, por lo que no pudo evitar rendirse ante los encantos del regional mexicano.

Y es que Majo Aguilar nos contó en Conexión Heraldo programa de esta casa editoral, lo poderosa que se siente cada vez que canta música mexicana y sobre todo estar acompañada del mariachi.

“Me siento super poderosa cantando musica mexicana, música ranchera, como con ningún otro género por eso me animé a cantarlo y me animé a sacar un disco de música ranchera porque me empodera, yo les doy loque yo soy por eso es que hemos tenido una conexión tan padre y nunca doy nada por hecho y siempre agradezco que les guste lo que hago por que no hay carrera sin público, muy agradecida por siempre”, dijo Majo Aguilar