Yeri Mua conquista la CDMX con sensual pijama

Hace tan solo unos días, la polémica influencer veracruzana Yeri Cruz, mejor conocida solo como Yeri Mua llegó a la CDMX esto para cumplir con algunos proyectos laborales que la actual reina del carnaval del puerto jarocho tiene pactados, así como también impulsar su carrera.

Luego de una fuerte polémica en la que se vio involucrada con su ex novio Brian Villegas conocido como “El paponas”, Yeri Mua dio por terminada toda relación con éste luego que él ya pagó parte del dinero que le debía, por lo que Yeri ahora está solo enfocada en su nueva vida en la capital y para muestra de esto, la jarocha compartió unas sensuales fotografías con pijama.

Yeri en pijama

Y es que hace tan solo unas horas, Yeri compartió una serie de fotografías las cuales muestra cómo es su pijama y pese al frío que se ha sentido en la Ciudad de México, la veracruzana no pierde ni el estilo ni la sensualidad.

Foto: IG @yerimua

Pues su pijama consta en un pantalón con estampado de la gatita más famosa, hablamos de Hello Kitty y en la parte superior solo se puede apreciar que porta un top en color rosa pálido.

Foto: IG @yerimua

La sensualidad de Yeri queda plasmada no solo en la pijama, sino en esos detalles que hacen volver locos a sus seguidores pues se puede alcanzar a ver el color de ropa interior de la veracruzana, pues se aprecia que es una tanga de hilo en color vino.

Foto: IG @yerimua

¿Por qué no estará en LCDLF 3?

Mucho se ha hablado que la veracruzana podría estar en la tercera temporada de este polémico reality show y es por eso que se habría venido a vivir a la CDMX la bella Yeri Mua, sin embargo, esto ya fue aclarado por la propia influencer.

Y es que Yeri Mua reveló que no será parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos pues ésta explicó las razones por las que no podría participar en un proyecto como este y es por dinero ya que no podría monetizar lo mismo que si estuviera afuera.

“No entraría a La Casa de los Famosos porque estaría tres meses sin mi teléfono, lo que significa que iban a ser tres meses sin hacer contenido, tres meses sin monetizar, tres meses dejando a la deriva a mis empleados…” explicó Yeri Mua

Así mismo, la jarocha explica que además de perder dinero y dejar de pagar sueldos a los empleados que dependen de ella, también piensa en su carrera pues su popularidad y visitas en redes sociales bajaría muchísimo, lo que provocaría que evidentemente sus ingresos bajen.

Por otra parte la jarocha no ha revelado cuáles son los compromisos de trabajo por los que tomó una de las decisiones más importantes y difíciles de su vida que es el cambiarse de casa a la CDMX lejos de su familia, sin embargo, la influencer pide a sus seguidores estén atentos a todo lo que haga pue pronto les dará buenas noticias.

SIGUE LEYENDO:

Valentín Elizalde: "A mis enemigos", esto dice la letra de la canción por la que lo habrían asesinado

Ovidio Guzmán: Hermosa ex participante de Acapulco Shore revela que desea ir a rescatarlo

Daniela Luján sorprende y revela que llegó el momento en el que pensó en morirse

Manelyk revela cuándo fue la última vez que tuvo relaciones íntimas con alguien

bmz