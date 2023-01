Suegra de Lupillo Rivera hace comentarios racistas contra Mayeli Alonso y pide que se regrese a México, él ya respondió

Una polémica más se suma a la lista de las que ha protagonizado Lupillo Rivera en estos últimos días luego que su ex esposa Mayeli Alonso habló por primera vez sobre las verdaderas razones que los llevaron a divorciarse; ahora la actual suegra del “Toro del corrido” fue quien dio la nota luego que ésta mujer se unió a la transmisión en vivó de la empresaria.

La madre de Giselle, actual pareja de Lupillo Rivera entró a la trasmisión de Mayeli con la finalidad de denigrarla y atacarla pues desde un inicio comenzó con insultos con ella y a los productos que vende, esto no sería algo nuevo pues Lupillo Rivera reveló en sus redes sociales que desde hace varios meses su actual pareja le pidió a su madre que dejará de atacar a Mayeli pero al parecer no les hizo caso.

Luego de varios minutos la conversación entre Mayeli Alonso y la suegra de Lupillo Rivera comenzó a subir de nivel y es que la madre de la novia del cantante asegura que Mayeli estaba celosa de su hija pues ella era feliz con “El Toro del corrido”, algo que no logró la empresaria.

Los insultos y amenazas cada vez eran más fuertes, incluso en alguna ocasión la madre de Giselle Soto, actual pareja sentimental de Lupillo Rivera aseguró que ella es enfermera y si es que Mayeli llegara a caer en el hospital no la iba a ayudar y dejaría que le pasara lo peor.

Como era de esperarse, Mayeli no se dejó intimidar por los insultos y amenazas de la suegra del padre de sus hijos por lo que también respondió a los insultos con algunas groserías.

Sin embargo, la suegra de Lupillo Rivera no se quedó conforme con todo lo que le había dicho a Mayeli y la mujer quien presuntamente nació en Estados Unidos pues así lo aseguró en el en vivo, pidió a la ex esposa del “Toro del corrido” que se regresará a México con los indios Tarahumaras, esto como una expresión de descalificación y racismo, incluso habló en inglés asegurando que nadie le iba a entender.

Muy temprano y por medio de una transmisión en vivo desde su redes sociales, Lupillo desde la cama aseguró que su publicista lo había despertado para que él aclarara la situación, por lo que el cantante no dudó en hacerlo.

Fue en esa transmisión en la que Lupillo Rivera compartió que la madre de su pareja Giselle Soto, ya había hecho comentarios en contra de Mayeli Alonso desde hace algunos meses, por lo que él habló con su novia y pidió que pusiera un alto y aunque supuestamente ésta lo hizo, aparentemente su madre no hizo caso y ahora todo terminó mal.

Además Lupillo aseguró que no defiende a su suegra pues los comentarios que hizo están muy mal y dejó claro que él está muy orgulloso de sus raíces mexicanas y pidió a su público que eso no lo duden ni un segundo.

“La neta sí está mal en ese pedo, la señora no está bien, no debería haber dicho eso, porque tanto yo y Giselle lo que yo he trabajado en todo México entero... ustedes no pueden tener duda en lo orgulloso que estoy de ser mexicano. No sé si a la señora se le salió con el coraje o lo dijo, yo las pocas veces que la he visto, nunca he visto ese lado, pero no estoy para defenderla”, dijo Lupillo Rivera