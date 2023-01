Mayeli Alonso le contesta a Lupillo Rivera y le recuerda que fue él quien vivió de ella

Una vez más, Lupillo Rivera se encuentra en medio de la polémica pues luego de las fuertes declaraciones que hizo su ex esposa y madre de sus hijos Mayeli Alonso en las que reveló cuáles fueron las razones por las que ellos se separaron, el “Toro del corrido” habló al respecto y aseguró que su ex se sigue haciendo promoción con su nombre.

Fue a su llegada a la Ciudad de México cuando Lupillo Rivera habló con los reporteros y negó que él y su ex esposa Mayeli Alonso hayan tenido un trío mientras estuvieron casados, incluso aseguró que no hablaría de la madre de sus hijos por bien y respeto a ellos, sin embargo, aseguró que posiblemente Mayeli estaría buscando publicidad por algún negocio que pudiera emprender esto a costa de su nombre, por lo que la protagonista de “Rica, Famosa Latina” le respondió fuerte y le hizo un recordatorio importante.

Luego de las declaraciones de Lupillo Rivera en las que asegura que su ex esposa, Mayeli Alonso está utilizado su nombre para darse publicidad y así poder monetizar, la también empresaria le respondió al padre de sus hijos.

Y es que Mayeli asegura que sus hijos están de acuerdo con lo que dice ella en redes sociales pues les afectó más que su padre no defendiera a su madre de todos los ataques que se hicieron en su contra recién que ellos se divorciaron o ver que “El Toro del corrido” tuvo algunos romances con amigas de Mayeli.

Seguido de esto, Mayeli Alonso le pidió al padre de sus hijos que se acordara que desde hace poco más de 8 años ya no vive de él ni de su nombre, pues desde que se divorció de Lupillo se quitó el apellido “Rivera” y comenzó a pedir en medios de comunicación y redes sociales que la llamaran “Mayeli Alonso” el cual es su nombre de pila, esto para evitar que se dijera que ella quería colgarse de la fama de su ex.

Por otra parte, Mayeli le pide a Lupillo Rivera que antes de decir que ella necesita publicidad y ganancias y es por eso que usa su nombre, que se acuerde que él fue quien vivió de ella hace algunos años.

“Yo tengo casi 8 años que no vivo de ti, y tú sabes que no vivo de ti yo he ganado mi propio dinero, yo te ayudaba a ti, incluso tú viviste de mi un tiempo, dos ninguno de ustedes tiene ningún proyecto ahorita osea, yo entiendo que Lupe…yo siempre he valorado la música de él, siempre he valorado mucho el trabajo que ha hecho él porque yo he sabido lo que le ha costado…” dijo Mayeli Alonso en una transmisión en sus redes sociales