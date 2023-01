Ingrid Coronado se olvida de la polémica con la viuda de Fernando del Solar y revela si regresa a VLA este 2023

Desde la inesperada muerte del conductor de origen argentino, Fernando del Solar el pasado 30 de junio del 2022, la polémica comenzó pues se dio a conocer el presunto testamento del también actor en el que de acuerdo con Ingrid Coronado el fallecido presentador habría dejado “desprotegidos” a sus hijos.

Desde entonces Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar e Ingrid Coronado habrían comenzado una guerra de declaraciones la cual presuntamente podría terminar en manos de abogado, sin embargo, en esta ocasión la ex integrante de Garibaldi platicó con la prensa y no fue precisamente de este tema sino sobre su presunto regreso al matutino “Venga la Alegría”.

Fue durante su paso por la alfombra roja del evento “El juguetón” el cual se organiza año con año para hacer felices a millones de niños a quienes “Los Reyes Magos” no pueden visitar la madrugada del 6 de enero.

Fue en dicho evento que Ingrid Coronado platicó con los reporteros quienes la cuestionaron sobre los rumores que señalan su regreso a TV Azteca pero sobre todo a “Venga la Alegría”.

Y a diferencia de otras ocasiones en las que Ingrid Coronado era tajante y su respuesta era negativa sobre su regreso al programa matutino que la llevó a la cima de la fama en esta ocasión aseguró que la televisora del Ajusco es su casa y no negó pero tampoco confirmó su regreso a VLA.

“En Azteca me siento como en casa, es un lugar donde he estado muchos años, donde he cosechado muchos éxitos, donde he recibido mucho cariño por parte de la gente y los compañeros… siempre es algo maravilloso”, dijo Coronado